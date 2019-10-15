微软承认Win10开始菜单问题 承诺本月修复

中关村在线消息：近日据外媒Windows Latest报道，在Microsoft Answers论坛上一位微软工程师在10月12日中回复道：“我们已经意识到了这个问题，并预估在10月下旬发布解决方案。



微软承认W10开始菜单问题 承诺本月修复

在上个月，微软承认部分用户在升级至Windows 10最新版本之后，开始菜单和Windows Search出现无法正常工作的问题。

不过在经历了本月的补丁星期二活动日之后这些问题依然存在，但是令人惊讶的是微软随后将这些问题标记为“已解决”。

在9月19日的Windows Health Dashboard上写道：“截至目前，微软并未发现搜索和开始菜单问题是由于KB4515384累积更新所导致的。”

但事实证明Windows 10 May 2019（Version 1903）功能更新在安装最新的累积更新之后依然没有修复开始菜单和内置搜索方面的问题。

微软尚未更新本月补丁星期二（KB4517389）的发行说明，以提及Windows 10开始菜单这个困扰多时的问题。目前尚不清楚问题是否普遍存在，但希望微软最终在Windows 10 1903版的下一补丁中彻底修复此问题。

（文中图片来自互联网）

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