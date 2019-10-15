中关村在线消息：近日据悉，苹果于本周一对AirPort Utility应用进行了更新，允许运行最新移动操作系统的iOS设备能够控制和管理目前已经停产的苹果官方路由器。

在AirPort Utility 1.3版的更新说明中，简要提及了“整体稳定性和安全性有所提高”，主要认为解决了和iOS 13之间的兼容性问题。



AirPortUtility1.3更新：改善iOS13兼容和稳定

在iOS 13在今年9月份发布时候，使用苹果AirPort管理工具的用户就抱怨称应用程序经常崩溃。当在AirPort身份验证提示中输入设备密码时，该应用将卡住或崩溃。

在过去发布的几个后续iOS维护更新中苹果并未纠正这个问题，表明问题应该出在AirPort Utility应用本身。但是在更新日志中并未提供安全方面的详细内容。

由于苹果不再生产AirPort基站，因此苹果对自家的设备管理软件并不怎么上心。根据App Store的数据，AirPort Utility上次更新时间为2018年9月。

尽管许多客户已转向Linksys，Netgear和Synology等第三方公司销售的更快的路由器，但该公司继续对AirPort系列提供准系统支持。

在2018年8月，Apple推出了固件更新，该更新为802.11n AirPort Express基站提供了AirPlay 2支持。

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