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    OPPO四曲面3D瀑布屏智能机新专利曝光

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据荷兰著名科技博客 LetsGoDigital 报道称，在近期公布的一份“瀑布屏”手机设计新专利中，OPPO 展示了对于传感器的隐藏式设计方案，以提供更加吸引眼球的 3D 显示效果。

    OPPO四曲面3D瀑布屏智能机新专利曝光

    OPPO四曲面3D瀑布屏智能机新专利曝光

    OPPO四曲面3D瀑布屏智能机新专利曝光
    OPPO四曲面3D瀑布屏智能机新专利曝光

    近年来，我们已经见到打孔和弹出式前摄方案。不过最新的发展方向，应该还是直接将前摄隐藏到屏幕下方，以带来没有缺憾的屏幕使用体验。

    在2018 年 11 月，OPPO 向美国专利商标局（USPTO）和世界知识产权组织（WIPO）申请了一项题为“电子设备及其制造方法”的专利，并于本月初公布。

    其中提到了一款采用全面屏设计的智能手机，特点是四面都采用了圆润的屏幕边缘。在这款极具未来感的手机身上，你见不到任何顶部和底部边框。

    即使近日推出的小米 Mix Alpha，仍在顶部和底部留有部分边框。但 OPPO 显然希望更进一步，让用户只能见到正面的一整块玻璃面板。

    OPPO 还提出过设计全面屏的手机设计专利申请，并于 9 月 26 日公布。与 Reno 10x Zoom 一样，它的环境光传感器亦可置于屏幕下方。

    光传感器可根据周围环境来调节屏幕亮度，若环境光线较弱，屏幕可自动切换到较暗的状态。这种变化是渐进、流畅的，意味着用户几乎不会留意到太大的变化。

    在隐藏式传感器的位置选择上，OPPO 还充分考虑了机身左侧、右侧、甚至中间位置的选项。比如红外传感器可检测到热量，当用户耳朵贴近设备时，手机可关闭屏幕以节省电量。

    该技术可应用于 OLED 或 Micro LED 屏幕，后者正好拥有打造“透光屏幕部件”的合适属性。显然，第二项专利比第一项更容易实现，因而 OPPO 的大多数产品线仍在提供平面型屏幕。

    OPPO曾在两个月前展示了一款所谓的“瀑布屏”智能机。该机的屏幕曲线一直延伸到了机身的两侧（顶部和底部还是平的），且有隐藏式的屏下前置摄像头。

    （文中图片来自外媒博客）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：OPPO四曲面3D瀑布屏智能机新专利曝光http://news.zol.com.cn/729/7293506.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/729/7293506.html report 1488 中关村在线消息：近日据荷兰著名科技博客 LetsGoDigital 报道称，在近期公布的一份“瀑布屏”手机设计新专利中，OPPO 展示了对于传感器的隐藏式设计方案，以提供更加吸引眼球的 3D 显示效果。OPPO四曲面3D瀑布屏智能机新专利曝光近年来，我们已经见到打孔和弹出式前...
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