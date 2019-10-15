中关村在线消息：近日据荷兰著名科技博客 LetsGoDigital 报道称，在近期公布的一份“瀑布屏”手机设计新专利中，OPPO 展示了对于传感器的隐藏式设计方案，以提供更加吸引眼球的 3D 显示效果。











OPPO四曲面3D瀑布屏智能机新专利曝光

近年来，我们已经见到打孔和弹出式前摄方案。不过最新的发展方向，应该还是直接将前摄隐藏到屏幕下方，以带来没有缺憾的屏幕使用体验。



在2018 年 11 月，OPPO 向美国专利商标局（USPTO）和世界知识产权组织（WIPO）申请了一项题为“电子设备及其制造方法”的专利，并于本月初公布。

其中提到了一款采用全面屏设计的智能手机，特点是四面都采用了圆润的屏幕边缘。在这款极具未来感的手机身上，你见不到任何顶部和底部边框。

即使近日推出的小米 Mix Alpha，仍在顶部和底部留有部分边框。但 OPPO 显然希望更进一步，让用户只能见到正面的一整块玻璃面板。

OPPO 还提出过设计全面屏的手机设计专利申请，并于 9 月 26 日公布。与 Reno 10x Zoom 一样，它的环境光传感器亦可置于屏幕下方。

光传感器可根据周围环境来调节屏幕亮度，若环境光线较弱，屏幕可自动切换到较暗的状态。这种变化是渐进、流畅的，意味着用户几乎不会留意到太大的变化。

在隐藏式传感器的位置选择上，OPPO 还充分考虑了机身左侧、右侧、甚至中间位置的选项。比如红外传感器可检测到热量，当用户耳朵贴近设备时，手机可关闭屏幕以节省电量。

该技术可应用于 OLED 或 Micro LED 屏幕，后者正好拥有打造“透光屏幕部件”的合适属性。显然，第二项专利比第一项更容易实现，因而 OPPO 的大多数产品线仍在提供平面型屏幕。

OPPO曾在两个月前展示了一款所谓的“瀑布屏”智能机。该机的屏幕曲线一直延伸到了机身的两侧（顶部和底部还是平的），且有隐藏式的屏下前置摄像头。

（文中图片来自外媒博客）

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