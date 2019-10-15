中关村在线消息：近日据外媒消息，谷歌正尝试通过在 Chrome 浏览器中引入一项功能来改善有视觉障碍的人的网络浏览体验，该功能使用机器学习来识别和描述图像。



Chrome引入AI图像描述功能 改善视障人士观看体验

图像说明功能将使用与驱动 Google Lens 相同的技术自动生成。谷歌的辅助功能高级项目经理 Laura Allen 自己也有视力问题，她表示，当尝试使用屏幕阅读器查看网站时，该功能将减轻许多麻烦。

“目前的不幸状况是，网络上仍然有数百万无标签的图像。当你使用屏幕阅读器或盲文显示器进行辅助时，实际上只会听到‘图片’或‘未标记的图片’，或者是完全不相关的超长数字串，即文件名。”

而Chrome 的这项新功能会直接描述图片的具体内容，例如，它可能会告诉你：“这似乎是一辆小型摩托车。”该提示由 AI 生成，因此不一定精确，所以会在描述内容前加上“似乎是”这样的话语。

该功能仅适用于带有屏幕阅读器或盲文显示器的用户。用户只需转到 Chrome 设置>高级>辅助功能，然后选择“从 Google 获取图像描述”来启用它。

也可以通过右键单击并拉出上下文菜单来启用单个网页的设置，在该菜单中可以找到相同的选项。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Chrome引入AI图像描述功能 改善视障人士观看体验http://news.zol.com.cn/729/7293485.html