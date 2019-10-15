中关村在线消息：谷歌即将召开硬件新品发布会，但今日爆出了 Google Nest Mini 新款智能扬声器的相关信息。











谷歌智能扬声器 Google Nest Mini 公布

一眼看去，Nest Mini 会让我们产生一种“似曾相识”的感觉 ， 因为它和 Google Home Mini 外形相差无几。



WinFuture 的 Roland Quandt 指出，两款智能扬声器的尺寸是一样的，宽高分别为 98mm 和 42mm 。

不过仔细再看，两者还是有着细微的差别，因为 Google Nest Mini 背面多了一个孔，以方便用户将它壁挂安装到墙上包装附带了一条 1.5 米长的 USB 线缆。

无线连接方面，Quandt 称 Google Nest Mini 支持 802.11 b / g / n / ac WiFi 和蓝牙 5.0，且自带的电源适配器功率为 15W 。作为对比，Home Mini 仅为 9W 。

在配色上，Nest Mini 提供了炭黑、浅灰、珊瑚、天蓝四种。不过尽管看起来与 Home Mini 类似，但我们仍不确定两者的功能有何不同。

谷歌即将在明日的 Pixel 新品发布会上一同揭晓 Nest Mini 的其他相关消息，感兴趣的朋友请关注我们的相关后续报道。

（文中图片来自互联网）

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