中关村在线消息：近日据外媒消息，Linux 近期曝出的一个提权漏洞，直指 sudo 的一个安全策略隐患 ：即便配置中明确不允许 root 用户访问，该漏洞仍可允许恶意用户或程序，在目标 Linux 系统上以 root 用户身份执行任意命令。







Linux曝Sudo提权漏洞 受限用户可运行root命令

Sudo 特指“超级用户”。作为一个系统命令，其允许用户以特殊权限来运行程序或命令，而无需切换使用环境通常以 root 用户身份运行命令。



默认在大多数 Linux 发行版中，/ etc / sudoers 的 RunAs 规范文件中的 ALL 关键字，允许 admin 或 sudo 分组中的所有用户，以系统上任何有效用户的身份运行任何命令。

由于特权分离是 Linux 中最基本的安全范例之一，因此管理员可以配置 sudoers 文件，来定义哪些用户可以运行哪些命令。

基板限制了用户以 root 身份运行特定或任何命令，该漏洞也可允许用户绕过此安全策略，并完全控制系统。

Sudo 开发者称： “只要 Runas 规范明确禁止 root 访问、首先列出 ALL 关键字，具有足够 sudo 权限的用户就可以使用它来以 root 身份运行命令。”

该漏洞由苹果信息安全部门的 Joe Vennix 追踪发现（CVE-2019-14287）。且想要利用这个 bug，只需 Sudo User ID -1 或 4294967295 。

这是因为将用户 ID 转换为用户名的函数，会将 -1（或无效等效的 4294967295）误认为 0，而这正好是 root 用户 User ID 。

由于通过 -u 选项指定的 User ID 在密码数据库中不存在，因此不会运行任何 PAM 会话模块。

该漏洞影响最新版本 1.8.28 之前的所有 Sudo 版本。在几个小时前，各大 Linux 发行版都已经在向用户推送新版本了。

（文中图片来自互联网）

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