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    三星GalaxyS10设备推安卓10的OneUI2.0公测版

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：据悉，三星今日宣布，其已开启基于 Android 10 的 One UI 2.0 的公测，美国、韩国与德国地区的 Galaxy S10 用户已能够抢先体验。

    三星GalaxyS10设备推安卓10的OneUI2.0公测版

    三星GalaxyS10设备推安卓10的OneUI2.0公测版
    三星GalaxyS10设备推安卓10的OneUI2.0公测版

    One UI 2.0 引入了一些改进，对弹窗和嵌入式加载指示器作出了一番调整，减少通知占用的空间，并增强了夜间模式。

    该新版还引入了动画图标、改进了边缘照明，从而为用户带来舒适的视觉体验。此外可使用“专注模式”来帮助用户减少 App 的干扰和中断。

    月初三星推迟了基于 Android 10 的 One UI 2.0 公测。现在，我们已可在部分运营商定制机和无锁版 Galaxy S10、Galaxy S10+ 和 Galaxy S10e 设备上抢先体验。

    对此感兴趣的用户，可通过 Samsung Members App 申请加入 Beta 版公测。至于正式版，将于未来几个月内到来。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星GalaxyS10设备推安卓10的OneUI2.0公测版http://news.zol.com.cn/729/7293432.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/729/7293432.html report 676 中关村在线消息：据悉，三星今日宣布，其已开启基于 Android 10 的 One UI 2.0 的公测，美国、韩国与德国地区的 Galaxy S10 用户已能够抢先体验。三星GalaxyS10设备推安卓10的OneUI2.0公测版One UI 2.0 引入了一些改进，对弹窗和嵌入式加载指示器作出了一番调整，减少通...
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