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    realme手机realme X2 Pro（全网通）

    realme X2 Pro正式发布：售2699元起 搭骁龙855 Plus

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：今日realme举办新品发布会，正式推出了realme X2 Pro机型，提供海神和月神两个配色，搭载骁龙855Plus处理器，售价2699元起，该机型将在今天中午12点正式开启预售。

    realme X2 Pro正式发布
    realme X2 Pro正式发布

    核心性能三大关键词：骁龙855Plus、90Hz、50W SuperVOOC

    realme X2 Pro核心配置上搭载骁龙855Plus为Kyro 485架构，最高主频提升至2.96GHz，新一代Adreno 640 GPU，频率高达675MHz，图像处理能力提升15%。

    realme X2 Pro正式发布
    realme X2 Pro核心配置上搭载骁龙855Plus

    屏幕方面：realme X2 Pro全系为90Hz流体屏，采用了分辨率为2400×1080的6.5寸屏幕，135Hz触控采样率。realme还表示，该机的屏幕采用E3新发光材质，并通过了德国莱茵TüV全局护眼认证。此外，realme X2 Pro屏幕支持DCI-P3 与 SRGB双色域显示，支持阳光屏显示技术。

    realme X2 Pro正式发布

    realme X2 Pro正式发布
    realme X2 Pro全系为90Hz流体屏

    视频影像方面：realme X2 Pro后置采用6400万像素主摄+1300万长焦镜头+115°防畸变超广角镜头+人像镜头，支持5倍混合光变，20倍混合变焦，其中主摄可直出9280x6944超高分辨率照片，realme X2 Pro人像镜头可轻松拍出大片质感的人像特写。

    realme X2 Pro正式发布

    realme X2 Pro正式发布
    realme X2 Pro后置采用6400万像素主摄

    另外，realme X2 Pro采用4000mAh大电量，支持50W SuperVOOC快充，35分钟既可以100%充满，支持PD、QC 18W快充协议，realme X2 Pro内含智能五芯防护。

    realme X2 Pro正式发布
    支持50W SuperVOOC快充

    另外，realme X2 Pro还支持多功能NFC，刷门卡、刷公交、刷银行卡。

    realme X2 Pro大师版

    realme X2 Pro正式发布

    realme X2 Pro正式发布
    realme X2 Pro大师版

    realme X2 Pro大师版的灵感来源于红砖和水泥。大师版背板设计采用了玻璃设计，经过多层堆叠，加上了realme独家定制的RP漆，经过了32道砂效测试。

    售价以及上市信息

    realme X2 Pro正式发布
    realme X2 Pro售价以及上市信息

    realme X2 Pro的6+64GB以及8+128GB将在10月15日中午12点开始预售，并于10月18日10点开售。

    以下是售价信息

    6+64GB  2699 元，首发立减100 ——2599元！

    8+128GB   2899元，首发立减100——2799元！

    12GB+256GB  3299 元，首发立减100——3199元！

    另外，realm还宣布了今年双十一活动内容，其中realme X2 Pro大师版的水泥配色将会首发。

    realme全球用户突破1700万

    realme X2 Pro正式发布
    realme全球用户突破1700万

    realme全球用户90天增长700万，目前已正式突破1700万。据悉，realme今日将同步在西欧四国发布新品，正式进入欧洲市场。realme现已成功进入全球超20个国家地区。

    此外，realme线下服务网点将从220家增加至300家，覆盖所有地级市，核心城市布局官方服务直营店，首家直营店将于11月份在杭州开业。

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