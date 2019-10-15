贾跃亭破产为还债？分析师：追债机会更渺茫

中关村在线消息：日前，Faraday Future（法拉第未来）和贾跃亭债务处理小组确认贾跃亭已正式提交了个人破产重组申请，其官方称此举是贾跃亭欲用全部身家去偿还一切债务问题，但有分析师却表示这对乐视网债权人是个坏消息。



贾跃亭破产后追债或更难

据了解，贾跃亭债务处理小组日前公开表示，贾跃亭全部资产和相关收益也将会通过个人破产重组的方式转让给债权人。该方案完成后，贾跃亭将不再持有任何Faraday Future（FF）的股权。 贾跃亭先生放弃所有FF股权及相关收益权，只为彻底地还债，以及把FF做成一个伟大的公司。



FF方面会通过此次破产与贾跃亭撇清关系

据第一财经报道，分析师表示此举会使得债权人追回债权的机会更渺茫，因为美国的公司与乐视网之间并无直接关联，乐视网的债券与美国公司并无关系。乐视的债权人虽然还可以继续通过法律途径来追讨债权，但是追回债权的机会将越来越渺茫。

此外，还有分析师称贾跃亭这次的“破产”是其实是向通过减免债务（俗称的“赖账”）的方式解决个人债务问题的手段，并不是如其官方所说的“为了履行对于债权人尽责到底的承诺”。

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