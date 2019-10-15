早报：小红书77天后回归 潘石屹痛批5G无用论

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小红书下架之后，何时回归成为了人们关心的问题，所幸这一天不算太慢。

小红书App整改完成 77天后恢复上架





被下架77天后，小红书App于昨日晚间恢复上架。目前，在应用宝、OPPO、VIVO等应用商店中可正常下载，但在苹果App store仍未恢复。这意味着，小红书的整改已经完成。今年7月29日，小红书因因内容违规遭下架整改。

面对5G，很多人的看法不同，但大多数还是积极的，比如像潘石屹。



潘石屹批5G无用论：大家不要错过这个机会





潘石屹在SOHO中国5G实验室开放日表示，虽然之前中国电信给的中国第一个5G手机号他还没用，但他不赞成现在社会上关于5G无用的说法。他表示，在3G-4G的演变过程中所创造的很多BAT都是大富翁，这个速度只是增加了20倍还是30倍，从4G-5G增加了100倍，这也就意味着大家的存款后面加两个零。“你们想想，所以不能错过这个机会。”

贾跃亭宣布个人破产了，但是法拉第未来的工作进度却并没有停歇。



FF 91售价高于20万美元 明年9月前交付





FF全球CEO毕福康接受媒体采访，谈到了FF91的销售时间表。“FF 91这款车的定位是打造我们品牌形象的一款高端车型，它的售价会高于20万美元，它的量不会是非常大的，所以它主要为了证明我们是具有交付产品给用户能力的，而且它在明年9月之前将会去交付。”毕福康表示，在未来我们也会推出更低成本平台的一些车型。

微软近期注册了一项新专利，而这项专利正是为了Surface Duo申请的。

微软申请电池新专利 预热Surface Duo





近日，微软为电池续航计量表申请了一项专利，希望该计量表能够帮助用户更准确地判断设备可以使用多长时间后才需要为其充电。该专利可以让你的设备测量电池电量，然后根据各种情况提供使用时间，从而使用户可以自定义优化使用情况。这项专利很显然，就是为了Surface Duo准备的。

发明专利对于所有公司来说都是至关重要的，OPPO公司显然很注重这方面。

9月发明授权专利榜单出炉：OPPO排名第一





据国家知识产权局数据显示，2019年9月，OPPO以266件发明专利授权量位列企业专利权人（未做权利人合并）榜首，排名第二、三位的企业分别是华为和国家电网公司。

音乐付费已经成为当下的大势所趋，许多人也开始接受这种形势。



六成用户愿为音乐付费 但只想花10块钱





根据艾瑞咨询的相关报告显示，目前有近六成用户愿意在内容质量满意的前提下为内容付费，内容付费占数字音乐总收入的比例已接近六成。腾讯音乐的财报披露，截至2019年二季度，其在线音乐付费用户数已提升至3100万，同比增长33%。中国在线音乐用户平均年龄为28.7岁，其中26—30岁用户占到整体的38.7%。在付费群体中，高学历、高收入者居多，但用户整体付费额度较低，近半用户每月花费在10元以内。

贾跃亭破产之后，乐视网的负债，还得继续想办法。



乐视网预计前三季度亏损近102亿元 计提负债98亿元





昨天晚间，乐视网公告称，预计前三季度亏损101.9亿-102亿，去年同期亏损14.9亿。预计归属于上市公司股东的净亏损为1.5亿—1.56亿元，去年同期亏损3.86亿元。公告称，公司目前正在积极要求贾跃亭先生对其造成的上市公司关联债务问题负责，责成贾跃亭先生及其关联方以现金或其所持股权和资产，切实解决其对上市公司构成的实际债务，尽最大可能保障上市公司股东权益，缓解公司资金压力。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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