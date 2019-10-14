晚报：FF确认贾跃亭破产重组 魔兽争霸3重制版来了

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

华为畅享10正式宣布 10月18日与大家见面



华为畅享10正式宣布

今天华为终端官方微博正式对外宣布，新款华为畅享10将于10月18日正式发布。新款华为畅享10两个最重要的特点就是采用渐变机身色彩和极点全面屏设计。



据了解，华为畅享10采用了一块6.39英寸的720P屏幕。后置双摄为4800万主摄像头和800万摄像头，前置摄像头为800万像素。核心配置上，华为畅享10采用麒麟710F处理器，电池容量为3900mAh。从命名上看这款手机应该是之前发布的华为畅享10 Plus低配版本。

Z点评：华为又一款极具性价比的手机。

红魔3S玄铁黑明日首销 骁龙855Plus+风冷 2999元



红魔3S玄铁黑明日首销 骁龙855Plus+风冷 2999元

据红魔手机官方消息，红魔3S玄铁黑版本将于10月15日上午10点首次开售，售价为2999元。据了解，红魔3S外观设计与前代保持一致，正面采用了一块6.65英寸AMOLED显示屏，屏幕刷新率为90Hz，且支持240Hz触控刷新率。背部依然是一颗单摄，采用了索尼IMX586 4800万摄像头，拥有F1.7大光圈，支持PDAF 0.1S极速对焦和超级夜景模式。



此外，红魔3S还拥有独特的主动散热系统，其机身内部拥有散热风槽和独立风道设计，通过超轻静音高效能离心风扇，进行冷热空气交换来主动散热。这个风扇还支持IP55级别防尘防水，转速可达14000转/分钟，实现每秒钟50次冷热空气交换，同时还具备液冷散热功能，可谓双保险。

Z点评：红魔游戏手机又升级，赶紧看看。

FF确认贾跃亭申请破产重组 将以此偿还所有债务



FF确认贾跃亭申请破产重组

贾跃亭债务处理小组今日正式发布了一份《有关贾跃亭先生个人破产重组及成立债权人信托的声明》。声明中表示，贾跃亭本人已于美国当地时间10月13日根据美国相关法律第11章主动申请个人破产重组，这将成为解决贾跃亭个人余下债务并保障债权人利益的最佳方案。



贾跃亭债务处理小组表示，贾跃亭全部资产和相关收益也将会通过这种方式转让给债权人。该方案完成后，贾跃亭将不再持有任何Faraday Future（FF）的股权。 贾跃亭先生放弃所有FF股权及相关收益权，只为彻底地还债，以及把FF做成一个伟大的公司。

Z点评：贾跃亭何时回国，是一个难解之谜。

谷歌Pixel 4系列价格曝光 起售价超6000元



谷歌Pixel 4系列价格曝光

谷歌将会正式发布自家旗舰手机Pixel 4系列。据外媒报道，日前有电商平台员工透露谷歌Pixel 4 XL的Verizon、Sprint运营版起售价为999美元（约合7048元人民币）。



据此前消息，谷歌Pixel 4正面将采用一块5.7英寸非异型显示屏，屏幕分辨率为1080P；核心搭载高通骁龙855处理器，并配备6GB+64GB存储组合；机身内置2800mAh电池；后置相机采用1200万像素+1600万像素双摄组合，支持4K视频拍摄、前置800万像素单摄支持1080P摄像。

Z点评：谷歌Pixel买不到，可惜了。

字节跳动：明年将推出K12教育硬件产品



字节跳动：明年将推出K12教育硬件产品

字节跳动方面近日透露，旗下的教育业务将会迎来一位90后CEO，且目前内部正在准备一款面向用户的教育硬件等产品K12，预计将会于明年年初发布。



字节跳动方面表示，教育方面一直是字节跳动非常重要的战略发展方向，此前的GoGokid、清北网校等项目都是字节跳动对教育的一些试探，目前还处于探索阶段。

Z点评：字节跳动推出手机那是迟早的事。



《魔兽争霸3：重制版》大量英雄角色建模曝光

继上午正式公布了《魔兽争霸3重置版》人族、兽族以及熊猫酒仙等角色的建模后，外媒再度公布了一组英雄角色建模图，包括包括阿尔萨斯、麦迪文、吉安娜、希尔瓦娜斯等，一起来看一下。



Z点评：这个可能比怀旧服还好玩。

马斯克：SpaceX在建第三艘无人回收船，未来有望用于星际飞船



马斯克：SpaceX在建第三艘无人回收船

美国太空探索技术公司SpaceX CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）近日在Twitter上证实，SpaceX仍在建造第三艘无人火箭回收船。



早在一年半之前，SpaceX就确定了第三艘无人回收船的名字，即“A Shortfall of Gravitas”（ASOG，引力不足）。近日，同时兼任特斯拉CEO的马斯克证实，SpaceX仍在建造这艘无人回收船，且继续沿用之前确定的名字。

这是一年多来SpaceX首次更新有关其最新无人回收船的消息，不禁让人们思考这样两个问题：它的建造为何会延期？它将在SpaceX回收船队中扮演怎样的角色？

Z点评：不知道太空飞船买往返票能有折扣吗？！

卢伟冰官曝Redmi K30信息 首款双孔挖孔屏机型



卢伟冰官曝Redmi K30信息

今天下午，红米Redmi在媒体沟通会上正式发布了Redmi8。在媒体沟通会的结尾，红米Redmi品牌总经理卢伟冰正式宣布，Redmi K30将会是Redmi首款挖孔屏手机，且将会是双挖孔屏，同时K30还将支持SA/NSA双模5G。



据传，Redmi K30将将搭载骁龙7系列5G移动平台和后置四摄，或将采用UFS3.0闪存技术，配有大容量电池和支持40w超级快充技术，预装MIUI11系统，会在今年下半年正式与我们见面，且会是最便宜的5G智能手机。

Z点评：红米之后小米看后脊梁发凉。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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