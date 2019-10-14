红魔3S玄铁黑明日首销 骁龙855Plus+风冷 2999元

中关村在线消息：上个月，努比亚旗下红魔电竞手机正式发布新一代旗舰——红魔3S。据红魔手机官方消息，红魔3S玄铁黑版本将于10月15日上午10点首次开售，售价为2999元。



红魔3S玄铁黑版明日开售

据了解，红魔3S外观设计与前代保持一致，正面采用了一块6.65英寸AMOLED显示屏，屏幕刷新率为90Hz，且支持240Hz触控刷新率。背部依然是一颗单摄，采用了索尼IMX586 4800万摄像头，拥有F1.7大光圈，支持PDAF 0.1S极速对焦和超级夜景模式。

红魔3S外观基本不变

核心方面，红魔3S的处理器升级为高通最新的骁龙855 Plus，配备8GB+128GB存储组合，且标配UFS 3.0闪存规格；机身5000mAh超大容量电池，支持27W PD极速快充，兼容QC4.0，官方称该机拥有充电5分钟，游戏半小时的极致续航。



红魔3S依然支持独立风冷系统

此外，红魔3S还拥有独特的主动散热系统，其机身内部拥有散热风槽和独立风道设计，通过超轻静音高效能离心风扇，进行冷热空气交换来主动散热。这个风扇还支持IP55级别防尘防水，转速可达14000转/分钟，实现每秒钟50次冷热空气交换，同时还具备液冷散热功能，可谓双保险。

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