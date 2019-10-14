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    新款Redmi笔记本10月21日发布 搭载AMD处理器

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：10月14日消息，红米Redmi举办了媒体沟通会。除了Redmi8和Redmi K30的信息之外，红米Redmi品牌总经理卢伟冰还宣布小米Redmi首款AMD笔记本将会在10月21日正式发布。

    新款Redmi笔记本10月21日发布 搭载AMD处理器
    新款Redmi笔记本10月21日发布 搭载AMD处理器

    今年8月份的时候，Redmi公布了Redmi Book 14增强版。此次RedmiBook 14增强版最大的亮点，就是采用了第十代酷睿处理器。

    在其他方面的配置上，Redmi Book 14增强采用了英伟达GeForce MX250独立显卡，高速内存及大容量固态硬盘，支持高品质DTS专业级音效、Modern Standby超低功耗待机技术及小米智能解锁2.0功能。RedmiBook 14增强版目前已经开始预约，9月6日10点正式开售。

    价格方面，酷睿i5/8GB内存/256GB固态硬盘/MX250独显版本，售价为3999元；酷睿i5/8GB内存/512GB固态硬盘/MX250独显版本，售价为4499元；顶配酷睿i7/8GB内存/512GB固态硬盘/MX250独显版本，售价为4999元。

    （本文图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/729/7292402.html report 761 中关村在线消息：10月14日消息，红米Redmi举办了媒体沟通会。除了Redmi8和Redmi K30的信息之外，红米Redmi品牌总经理卢伟冰还宣布小米Redmi首款AMD笔记本将会在10月21日正式发布。新款Redmi笔记本10月21日发布 搭载AMD处理器今年8月份的时候，Redmi公布了Redmi Book 14增...
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