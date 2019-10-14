    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文

    谷歌Pixel 4包装盒曝光 配置信息一目了然

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：谷歌将在明天正式发布新机Pixel 4系列，不过关于该机的几乎所有信息都已经曝光完毕，包括外观、配置、价格，现在连包装盒都已经现身了。

    谷歌Pixel 4包装盒曝光

    从曝光图上看，Pixel 4的包装盒还是以白色为底色，正面印刷的是Pixel 4的背面照，四方形的摄像头组很抢眼。值得一提的是，在包装盒上也印刷了部分配置信息，与之前曝光的信息相一致。

    谷歌Pixel 4正面将采用一块5.7英寸非异型显示屏，屏幕分辨率为1080P；核心搭载高通骁龙855处理器，并配备6GB+64GB存储组合；机身内置2800mAh电池；后置相机采用1200万像素+1600万像素双摄组合，支持4K视频拍摄、前置800万像素单摄支持1080P摄像。

    Pixel 4XL则在正面采用了一块分辨率达到2K级别的6.3英寸非异型显示屏，核心同样搭载高通骁龙855处理器，并配备6GB+64GB存储组合；机身内置3700mAh电池；后置相机采用1200万像素+1600万像素双摄组合，支持4K视频拍摄、前置800万像素单摄支持1080P摄像。

    价格方面，有电商平台员工透露谷歌Pixel 4 XL的Verizon、Sprint运营版起售价为999美元（约合7048元人民币）。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：谷歌Pixel 4包装盒曝光 配置信息一目了然http://news.zol.com.cn/729/7292389.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/729/7292389.html report 876 中关村在线消息：谷歌将在明天正式发布新机Pixel 4系列，不过关于该机的几乎所有信息都已经曝光完毕，包括外观、配置、价格，现在连包装盒都已经现身了。从曝光图上看，Pixel 4的包装盒还是以白色为底色，正面印刷的是Pixel 4的背面照，四方形的摄像头组很抢眼。值得一提...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错