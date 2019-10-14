谷歌Pixel 4包装盒曝光 配置信息一目了然

中关村在线消息：谷歌将在明天正式发布新机Pixel 4系列，不过关于该机的几乎所有信息都已经曝光完毕，包括外观、配置、价格，现在连包装盒都已经现身了。





从曝光图上看，Pixel 4的包装盒还是以白色为底色，正面印刷的是Pixel 4的背面照，四方形的摄像头组很抢眼。值得一提的是，在包装盒上也印刷了部分配置信息，与之前曝光的信息相一致。

谷歌Pixel 4正面将采用一块5.7英寸非异型显示屏，屏幕分辨率为1080P；核心搭载高通骁龙855处理器，并配备6GB+64GB存储组合；机身内置2800mAh电池；后置相机采用1200万像素+1600万像素双摄组合，支持4K视频拍摄、前置800万像素单摄支持1080P摄像。

Pixel 4XL则在正面采用了一块分辨率达到2K级别的6.3英寸非异型显示屏，核心同样搭载高通骁龙855处理器，并配备6GB+64GB存储组合；机身内置3700mAh电池；后置相机采用1200万像素+1600万像素双摄组合，支持4K视频拍摄、前置800万像素单摄支持1080P摄像。

价格方面，有电商平台员工透露谷歌Pixel 4 XL的Verizon、Sprint运营版起售价为999美元（约合7048元人民币）。

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