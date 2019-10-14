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    FF确认贾跃亭申请破产重组 将以此偿还所有债务

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：上周，有消息称贾跃亭向美国法庭递交了相关文件，主动申请个人破产重组。今日，该传闻已得到官方确认。

    FF被曝将推合伙人架构，贾跃亭将设个人还债信托还国内债务
    贾跃亭将以个人破产重组的方式偿还债务

    贾跃亭债务处理小组今日正式发布了一份《有关贾跃亭先生个人破产重组及成立债权人信托的声明》。声明中表示，贾跃亭本人已于美国当地时间10月13日根据美国相关法律第11章主动申请个人破产重组，这将成为解决贾跃亭个人余下债务并保障债权人利益的最佳方案。

    贾跃亭正式申请个人破产重组
    FF官微称公司会正常运营

    贾跃亭债务处理小组表示，贾跃亭全部资产和相关收益也将会通过这种方式转让给债权人。该方案完成后，贾跃亭将不再持有任何Faraday Future（FF）的股权。 贾跃亭先生放弃所有FF股权及相关收益权，只为彻底地还债，以及把FF做成一个伟大的公司。

    此外，Faraday Future官微也发文称：“公司创始人兼CPUO贾跃亭在美国申请个人破产重组，此举将彻底解决其在国内的债务问题，不会影响FF公司正常运营，对公司的股权融资和未来IPO将带来积极的帮助。”

    （本文图片来自网络）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/729/7292368.html report 843 中关村在线消息：上周，有消息称贾跃亭向美国法庭递交了相关文件，主动申请个人破产重组。今日，该传闻已得到官方确认。贾跃亭将以个人破产重组的方式偿还债务贾跃亭债务处理小组今日正式发布了一份《有关贾跃亭先生个人破产重组及成立债权人信托的声明》。声明中表示，...
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