FF确认贾跃亭申请破产重组 将以此偿还所有债务

中关村在线消息：上周，有消息称贾跃亭向美国法庭递交了相关文件，主动申请个人破产重组。今日，该传闻已得到官方确认。



贾跃亭将以个人破产重组的方式偿还债务

贾跃亭债务处理小组今日正式发布了一份《有关贾跃亭先生个人破产重组及成立债权人信托的声明》。声明中表示，贾跃亭本人已于美国当地时间10月13日根据美国相关法律第11章主动申请个人破产重组，这将成为解决贾跃亭个人余下债务并保障债权人利益的最佳方案。



FF官微称公司会正常运营

贾跃亭债务处理小组表示，贾跃亭全部资产和相关收益也将会通过这种方式转让给债权人。该方案完成后，贾跃亭将不再持有任何Faraday Future（FF）的股权。 贾跃亭先生放弃所有FF股权及相关收益权，只为彻底地还债，以及把FF做成一个伟大的公司。

此外，Faraday Future官微也发文称：“公司创始人兼CPUO贾跃亭在美国申请个人破产重组，此举将彻底解决其在国内的债务问题，不会影响FF公司正常运营，对公司的股权融资和未来IPO将带来积极的帮助。”

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