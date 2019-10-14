谷歌Pixel 4系列价格曝光 起售价超6000元

中关村在线消息：明日，谷歌将会正式发布自家旗舰手机Pixel 4系列。据外媒报道，日前有电商平台员工透露谷歌Pixel 4 XL的Verizon、Sprint运营版起售价为999美元（约合7048元人民币）。



网曝Pixel 4 XL电商售价

同时，外媒还表示，如若Pixel 4 XL的起售价确认为999美元的话，预计小尺寸版的Pixel 4起售价将为900美元左右（约合6300元人民币）。



网曝谷歌Pixel 4系列详细配置

据此前消息，谷歌Pixel 4正面将采用一块5.7英寸非异型显示屏，屏幕分辨率为1080P；核心搭载高通骁龙855处理器，并配备6GB+64GB存储组合；机身内置2800mAh电池；后置相机采用1200万像素+1600万像素双摄组合，支持4K视频拍摄、前置800万像素单摄支持1080P摄像。



谷歌Pixel 4系列高清渲染图

谷歌Pixel 4XL则在正面采用了一块分辨率达到2K级别的6.3英寸非异型显示屏，核心同样搭载高通骁龙855处理器，并配备6GB+64GB存储组合；机身内置3700mAh电池；后置相机采用1200万像素+1600万像素双摄组合，支持4K视频拍摄、前置800万像素单摄支持1080P摄像。

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