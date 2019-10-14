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    谷歌手机Google Pixel 4（全网通）

    谷歌Pixel 4系列价格曝光 起售价超6000元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：明日，谷歌将会正式发布自家旗舰手机Pixel 4系列。据外媒报道，日前有电商平台员工透露谷歌Pixel 4 XL的Verizon、Sprint运营版起售价为999美元（约合7048元人民币）。

    谷歌Pixel 4 XL价格曝光：起售价或超7000元
    网曝Pixel 4 XL电商售价

    同时，外媒还表示，如若Pixel 4 XL的起售价确认为999美元的话，预计小尺寸版的Pixel 4起售价将为900美元左右（约合6300元人民币）。

    谷歌Pixel 4系列配置详情曝光 骁龙855+双摄
    网曝谷歌Pixel 4系列详细配置

    据此前消息，谷歌Pixel 4正面将采用一块5.7英寸非异型显示屏，屏幕分辨率为1080P；核心搭载高通骁龙855处理器，并配备6GB+64GB存储组合；机身内置2800mAh电池；后置相机采用1200万像素+1600万像素双摄组合，支持4K视频拍摄、前置800万像素单摄支持1080P摄像。

    Pixel 4/Pixel 4 XL高清渲染图再曝光：正面有点宽
    谷歌Pixel 4系列高清渲染图

    谷歌Pixel 4XL则在正面采用了一块分辨率达到2K级别的6.3英寸非异型显示屏，核心同样搭载高通骁龙855处理器，并配备6GB+64GB存储组合；机身内置3700mAh电池；后置相机采用1200万像素+1600万像素双摄组合，支持4K视频拍摄、前置800万像素单摄支持1080P摄像。

    （本文图片来自网络）

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