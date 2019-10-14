旅美科技协会2019全球创新峰会圆满落幕

中关村在线消息：当地时间10月11日-13日，旅美科技协会（Chinese Association for Science and Technology，后文简称为“旅美科协”）在美国匹兹堡举办了2019全球创新峰会，根据协会内部规定，旅美科协匹兹堡分会（CAST-P）承办了这次峰会，由美国著名科技公司西屋电气冠名赞助。

本次创新峰会中安排了精彩充实的活动，其中创新与创业大赛演讲覆盖了信息技术和物联网、高端制造、教育文化娱乐等垂直领域，让与会者了解到最新的创业项目。接下来的学生竞赛和邀请赛同样引人注目，一方面提供大学生和研究生现场展示的机会，另一方面当地企业也借这个机会展示新的技术与解决方案。



旅美科技协会2019全球创新峰会现场

期间，匹兹堡市长比尔·佩杜托（Bill Peduto）对此活动发表了贺信，并将10月12日定为CAST-P Day，侧面体现出本次活动在当地的影响力。匹兹堡由过去的钢铁之城转型成现今的科技之城，当地的卡内基梅隆大学（Carnegie Mellon University）对学术研究和人才培养起到了重要的推动作用。除此之外，阿勒格尼郡行政长官里奇·菲茨杰拉德（Rich Fitzgerald）及美国西屋电气公司CEO埃里克·索布扎克 （Eric Sobczak）等嘉宾也来到峰会现场致辞，受到了全场观众的欢迎。



美国西屋电气公司CEO埃里克·索布扎克 （Eric Sobczak）峰会现场致辞

作为在美华人圈极具影响力的非盈利组织，旅美科协2019创新峰会含金量颇高，不仅请来诺贝尔奖获得者、马萨诸塞大学医学院特聘教授 克雷格·梅洛（CraigC.Mello)带来了 “蠕虫的故事：RNA记忆与遗传和遗传的秘密”的精彩分享。同时，具有“计算机诺贝尔奖”之称的图灵奖获得者、卡内基梅隆大学名誉教授 曼努埃尔·布鲁姆(Manuel Blum)分享的“有意识的AI”给行业带来了诸多启发。



诺贝尔奖获得者、马萨诸塞大学医学院特聘教授 克雷格·梅洛（CraigC.Mello)主题演讲

据了解，2019创新峰会设置了五个论坛，分别是：自动驾驶汽车、医学与生命、从幼儿园到首席执行官 新世界秩序的成功、人工智能 大数据及计算机技术、知识产权法/地方孵化器/技术商业化，各行各业大咖云集，学术和交流氛围浓厚。

旅美科协前总会会长、洛杉矶分会基金会主席于浩（Howie Yu）现场介绍道，协会从92年成立，经过27年发展，由最早的纽约扩展到了全美东西岸，已逐步发展成14个具有投票权的分会，会内每年采用公平投票的方式选举总会，董事会、理事会、执委会等会内体系健全，会员包括教授、企业家、管理人员以及专业人才八千余人，以科技从业者为主，还包括法律、教育、金融等会员构成，凝聚力很高。

旅美科协匹兹堡分会承办的这次全球范围的创新峰会，和该协会的宗旨完全符合。在为会员谋福利的前提下，宗旨其一是促进美国社会的文化多元化，传扬传承中华文化。其二是用科协的科技力量回馈社区和社会包括促进经济发展。匹兹堡分会会长张秋萍博士在颁奖典礼重申了CAST-P董事会对于峰会的宗旨。2019 年，是匹兹堡分会成立25 周年纪念。25 年来，遵守非营利非政治组织的会规。

协会不断发展壮大，至今已有近1000 会员。这个付出了4000 余义工小时的峰会，处处体现了CAST-P宗旨。现任总会会长焦德泉颁奖典礼发言表示科协总会完全支持CAST-P的宗旨。并指出，这次峰会的创新创业大赛上一半以上的项目来自其它分会以及他们所在地区，就是一个具体体现。2020 年总会会长陈海刚也对峰会宗旨表示全力赞同。匹兹堡创新传统晚宴上，著名琵琶演奏家杨瑾以其精湛的手法，表演了春江花月夜等曲目，为晚宴助兴。得到所有来宾的称赞。

2020 年总会会长陈海刚对今年峰会大赛设计广度和深度给予了很高的认可，他相信好的项目可以在现场争取到更多关注和资源。

寸积铢累，积厚流光，自建立27年来，旅美科协以积极、向上、互通、合作的态度进行每一场活动。通过本次峰会，旅美科协进一步加强了在美华人科技从业者的影响力，活动受到了政界、商界、学术界以及会员们的关注和认可，为中美两国民间科技长期交流构建桥梁，提供了一个良好的科技创新公平竞争的舞台，为推进最新技术、项目的交流与合作，提升科技从业群体的影响力，推动经济发展起到了重要作用。

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