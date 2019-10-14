中关村在线消息：10月14日消息，此前一直有消息称，自如公司即将于2020年在美国进行IPO上市。近日自如公司CEO熊林在接受采访时表示，他们暂时不急于启动IPO，尤其是长租行业已经由创业期进入精耕期。



自如CEO称公司不急于IPO 长租公寓进入精耕期

熊林表示，自如目前和未来一段时间的首要任务一定是深耕企业产品、服务、技术、团队，去提升用户体验，让租住生活更美好。因此自如并不会急于启动IPO，也没有明确时间表。他还表示，整个长租公寓行业已经进入精耕期，从业者们也需要更多的耐心投入到其中。

根据官方数据显示，2016年自如经手的租金总量达到90亿元，出租房源约35万间。而到了2017年，自如的出租房源就已经达到了50万间。截至2018年上半年，自如管理的公寓已超过70万间，并计划在年内突破100万间。

近期自如对外透露的最新数据是85万间，这样的数字显然不及之前的预期，不过和2016年相比也已经具备相当的规模优势。

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