中关村在线消息：近日据悉，Capcom这款新作定名为《生化危机7：穿越恐惧（Walkthrough The Fear）》，是一个VR游戏，将于10月26日在东京池袋购物广场的VR-X摊位上独家发售。目前尚不清楚这款游戏是否会登陆欧美甚至是日本其他地区。



《生化危机7：穿越恐惧》公布 将登陆VR

19年对《生化危机》系列来说是一个比较重要的一年，年初发售的《生化危机2：重制版》获得了媒体和玩家的一致好评，而多人衍生作《生化危机：抵抗》也于上个月正式公布。

看起来，这个系列还有一个惊喜在等待着我们，而且是以2017年《生化危机7》前传的形式，目前不知此作内容究竟有何等玄机。

《生化危机7：穿越恐惧》游戏时长40分钟左右，专注多人游玩体验，支持2-4名玩家。玩法可能是玩家深陷一个地下室中，为了躲避危险的杀手，玩家必须找到武器和逃脱的路径。

不过，既然名字和生化7有关，所以这款游戏将挖掘《生化危机7》游戏中的世界观背景。《生化危机7：穿越恐惧》故事发生地和《生化危机7》相同，都是美国路易斯安那州，而且《生化7》中的角色Jack Baker也会回归，扮演大反派。

（文中图片来自互联网）



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