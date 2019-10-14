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    《生化危机7：穿越恐惧》公布 将登陆VR

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据悉，Capcom这款新作定名为《生化危机7：穿越恐惧（Walkthrough The Fear）》，是一个VR游戏，将于10月26日在东京池袋购物广场的VR-X摊位上独家发售。目前尚不清楚这款游戏是否会登陆欧美甚至是日本其他地区。

    《生化危机7：穿越恐惧》公布 将登陆VR
    《生化危机7：穿越恐惧》公布 将登陆VR

    19年对《生化危机》系列来说是一个比较重要的一年，年初发售的《生化危机2：重制版》获得了媒体和玩家的一致好评，而多人衍生作《生化危机：抵抗》也于上个月正式公布。

    看起来，这个系列还有一个惊喜在等待着我们，而且是以2017年《生化危机7》前传的形式，目前不知此作内容究竟有何等玄机。

    《生化危机7：穿越恐惧》游戏时长40分钟左右，专注多人游玩体验，支持2-4名玩家。玩法可能是玩家深陷一个地下室中，为了躲避危险的杀手，玩家必须找到武器和逃脱的路径。

    不过，既然名字和生化7有关，所以这款游戏将挖掘《生化危机7》游戏中的世界观背景。《生化危机7：穿越恐惧》故事发生地和《生化危机7》相同，都是美国路易斯安那州，而且《生化7》中的角色Jack Baker也会回归，扮演大反派。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：《生化危机7：穿越恐惧》公布 将登陆VRhttp://news.zol.com.cn/729/7292202.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/729/7292202.html report 908 中关村在线消息：近日据悉，Capcom这款新作定名为《生化危机7：穿越恐惧（Walkthrough The Fear）》，是一个VR游戏，将于10月26日在东京池袋购物广场的VR-X摊位上独家发售。目前尚不清楚这款游戏是否会登陆欧美甚至是日本其他地区。《生化危机7：穿越恐惧》公布 将登陆V...
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