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    分析师：在软件股票中微软是最安全的选择

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒消息，杰富瑞分析师布伦特-蒂尔表示，软件类股的估值过高，这使得投资者需要对该行业保持谨慎，而微软的股票可能是其中最“安全”的选择。

    分析师：在软件股票中微软是最安全的选择
    分析师：在软件股票中微软是最安全的选择

    他将微软的股票评级从持有上调至买入，同时离场观望甲骨文等其他几家公司的股票。

    蒂尔称，微软的业务构成多样化，而且未来两位数的收入增长前景清晰可见。他看到了微软的许多增长动力，包括它的Azure、Office和LinkedIn业务，这些业务给了微软“在所有主要的公共云服务提供商中最大的软件即服务收入”。

    蒂尔对甲骨文的看法不那么乐观，将甲骨文的评级从买入下调至持有，因该公司营收增长艰难，他预计该公司未来将难以以有意义的方式加速增长。

    蒂尔表示，“在公共云计算领域，甲骨文继续落后于同行；它提供的基础设施即服务（infrastructure-as-a-service）在新老客户中反响有限。

    尽管甲骨文云基础设施上的自主数据库是朝着正确方向迈出的一步，但我们认为，与AWS和Azure的差距可能太大，无法缩小。而与此同时，谷歌云平台也可能正成为一个值得注意的竞争对手。”

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/729/7292200.html report 923 中关村在线消息：近日据外媒消息，杰富瑞分析师布伦特-蒂尔表示，软件类股的估值过高，这使得投资者需要对该行业保持谨慎，而微软的股票可能是其中最“安全”的选择。分析师：在软件股票中微软是最安全的选择他将微软的股票评级从持有上调至买入，同时离场观望甲骨文等其...
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