中关村在线消息：近日据外媒消息，杰富瑞分析师布伦特-蒂尔表示，软件类股的估值过高，这使得投资者需要对该行业保持谨慎，而微软的股票可能是其中最“安全”的选择。



分析师：在软件股票中微软是最安全的选择

他将微软的股票评级从持有上调至买入，同时离场观望甲骨文等其他几家公司的股票。

蒂尔称，微软的业务构成多样化，而且未来两位数的收入增长前景清晰可见。他看到了微软的许多增长动力，包括它的Azure、Office和LinkedIn业务，这些业务给了微软“在所有主要的公共云服务提供商中最大的软件即服务收入”。

蒂尔对甲骨文的看法不那么乐观，将甲骨文的评级从买入下调至持有，因该公司营收增长艰难，他预计该公司未来将难以以有意义的方式加速增长。

蒂尔表示，“在公共云计算领域，甲骨文继续落后于同行；它提供的基础设施即服务（infrastructure-as-a-service）在新老客户中反响有限。

尽管甲骨文云基础设施上的自主数据库是朝着正确方向迈出的一步，但我们认为，与AWS和Azure的差距可能太大，无法缩小。而与此同时，谷歌云平台也可能正成为一个值得注意的竞争对手。”

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