中关村在线消息：近日据外媒消息，三星将在美国推出了Galaxy Fold Premier服务，这是一款专门针对Galaxy Fold用户提供的一项优质服务。



三星宣布在美推出Galaxy Fold Premier服务

通过这项服务，Galaxy Fold用户可以从一个专门团队随时获得支持、获得当面用户引导In-person onboarding支持和149美元的屏幕更换报价。

通过电话号码888-970-FOLD的专属专线，由专门团队随时提供支持。用户也可以通过进入预先安装在Galaxy Fold上的三星会员应用来访问Galaxy Fold Concierge。每天24小时，每周7天。

用户可以通过三星会员应用功能通过视频聊天从专门的团队获得同样的独家Galaxy Fold支持。视频聊天时间为周一至周五：上午9点至晚上10点（美国东部时间）

实时用户引导和教程。Fold用户在由他们自己选择时间、地点获得当面使用引导、转换支持、培训和定制服务。



首次更换内部屏幕费用为149美元，并提供指定地点的当日服务**或加急邮寄维修服务。



（文中图片来自互联网）

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