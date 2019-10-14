谷歌明天正式发布Pixel 4系列 配置信息抢先看

中关村在线消息：谷歌将于明天正式发布新机Pixel 4，不过美国零售巨头百思买的电商平台已经提前上线了相关页面，只不过后来又下线了。





但是在短暂的上线过程中，已经有人将Pixel 4的配置信息截图保存了下来，所以我们也不用等到发布会当天才能知道具体的配置了。

从截图上看，谷歌Pixel 4正面将采用一块5.7英寸非异型显示屏，屏幕分辨率为1080P；核心搭载高通骁龙855处理器，并配备6GB+64GB存储组合；机身内置2800mAh电池；后置相机采用1200万像素+1600万像素双摄组合，支持4K视频拍摄、前置800万像素单摄支持1080P摄像。

Pixel 4XL则在正面采用了一块分辨率达到2K级别的6.3英寸非异型显示屏，核心同样搭载高通骁龙855处理器，并配备6GB+64GB存储组合；机身内置3700mAh电池；后置相机采用1200万像素+1600万像素双摄组合，支持4K视频拍摄、前置800万像素单摄支持1080P摄像。

谷歌将在明天正式发布该系列，届时最重要的信息可能就是价格了吧。

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