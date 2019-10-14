苹果列出与macOSCatalina不兼容的应用 共235个

中关村在线消息：近日据外媒爆料，一名 iOS 开发者发现 macOS Catalina 内部一个名为 IncompatibleAppsList.bundle 的资源文件包列出了总计 235 个与 macOS Catalina 不兼容的应用列表，资源文件包的路径为/Library/Apple/Library/Bundles/。







苹果列出与macOSCatalina不兼容的应用有235个

macOS Catalina 正式版已于上周发布，新版本带来了许多令人振奋的改进，不过兼容性方面的问题也“劝退”了部分原本计划升级的用户。



从该版本开始，macOS Catalina（10.15）不再支持 32 位应用，这也是首个只支持 64 位应用程序的 macOS 版本，亦即意味着有数量相当可观的一批旧应用将不能在新系统中运行。

现在，Apple 早已在 macOS 中全面推动开发者开发 64 位应用，但如果你是一名常年使用 Mac 的老用户，那么升级之前最好查一下应用的兼容性情况尤其是 Adobe 系应用，方法如下：



打开“关于本机”> 在“概览”里选择“系统报告”> 选择“应用程序”> 点击应用即可查看。

（文中图片来自互联网）

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