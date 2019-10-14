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    新机将发布 谷歌即将停产Pixel 3手机

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：10月14日消息，据phonearena报道，有消息显示谷歌即将停产上一代旗舰机Pixel 3。有人在推特上发现了一张Pixel的宣传图，这其中只包含Pixel 3a系列和Pixel 4系列，似乎意味着Pixel 4即将停产。

    新机将发布 谷歌即将停产Pixel 3手机
    新机将发布 谷歌即将停产Pixel 3手机

    根据之前的信息显示，谷歌Pixel 4正面将采用一块5.7英寸非异型显示屏，屏幕分辨率为1080P；核心搭载高通骁龙855处理器，并配备6GB+64GB存储组合；机身内置2800mAh电池；后置相机采用1200万像素+1600万像素双摄组合，支持4K视频拍摄、前置800万像素单摄支持1080P摄像。

    谷歌Pixel 4XL则在正面采用了一块分辨率达到2K级别的6.3英寸非异型显示屏，核心同样搭载高通骁龙855处理器，并配备6GB+64GB存储组合；机身内置3700mAh电池；后置相机采用1200万像素+1600万像素双摄组合，支持4K视频拍摄、前置800万像素单摄支持1080P摄像。

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：新机将发布 谷歌即将停产Pixel 3手机http://news.zol.com.cn/729/7292071.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/729/7292071.html report 735 中关村在线消息：10月14日消息，据phonearena报道，有消息显示谷歌即将停产上一代旗舰机Pixel 3。有人在推特上发现了一张Pixel的宣传图，这其中只包含Pixel 3a系列和Pixel 4系列，似乎意味着Pixel 4即将停产。新机将发布 谷歌即将停产Pixel 3手机根据之前的信息显示，谷...
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