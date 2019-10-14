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    TeamViewer：黑客攻击事件并非最近发生

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒消息，全球知名的远程控制软件TeamViewer上周末被爆出安全事件，这起事件源起国外安全公司火眼举办的安全会议。

    TeamViewer：黑客攻击事件并非最近发生
    TeamViewer：黑客攻击事件并非最近发生

    火眼首席安全架构师在推特上拍摄会议的现场图片，图片列举近些年多起网络攻击事件其中也包括TeamViewer。这名安全架构师还在推特上表示所有安装TeamViewer的计算机都可能被控制，这条推文迅速引起大量用户困扰。

    火眼发布的图片里标注 2017-2018 年间 ,  蓝点网在此前报道中也提到攻击可能并不是近期发生的。不过多数媒体报道引用的信息源声称是近期监测到的攻击，于是国内很多使用TeamViewer的用户选择立即卸载。

    TeamViewer发布官方声明：

    该安全事件被广泛报道后蓝点网也联系TeamViewer团队进行咨询，不过由于周末该公司德国总部并未进行回应。

    直到昨天晚间该公司才在社区公布官方声明，在声明中TeamViewer表示火眼安全会议中提到的是历史安全事件。

    所以潜在的攻击问题并不会影响现在还在使用TeamViewer的用户，至于具体时间自然指的是 2017~2018 年间。

    该公司还联系火眼安全公司对此事件进行澄清，火眼发布的声明也表示TeamViewer近期并未发生潜在安全问题。

    火眼首席架构师也发布了声明：

    火眼首席安全架构师作为最新发布消息的人也发布澄清声明，在声明中该架构师表示推文指的是此前的安全事件。

    在少数情况下恶意软件是通过TeamViewer进行部署的，也就是火眼图片中展示的通过该软件进行多渠道入侵等。

    最后火眼首席架构师强调此前推文指的并不是TeamViewer当前的软件或者是服务器等基础设施遭到攻击者入侵。

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/729/7292060.html report 1315 中关村在线消息：近日据外媒消息，全球知名的远程控制软件TeamViewer上周末被爆出安全事件，这起事件源起国外安全公司火眼举办的安全会议。TeamViewer：黑客攻击事件并非最近发生火眼首席安全架构师在推特上拍摄会议的现场图片，图片列举近些年多起网络攻击事件其中也包...
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