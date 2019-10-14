中关村在线消息：近日据外媒消息，全球知名的远程控制软件TeamViewer上周末被爆出安全事件，这起事件源起国外安全公司火眼举办的安全会议。



TeamViewer：黑客攻击事件并非最近发生

火眼首席安全架构师在推特上拍摄会议的现场图片，图片列举近些年多起网络攻击事件其中也包括TeamViewer。这名安全架构师还在推特上表示所有安装TeamViewer的计算机都可能被控制，这条推文迅速引起大量用户困扰。

火眼发布的图片里标注 2017-2018 年间 , 蓝点网在此前报道中也提到攻击可能并不是近期发生的。不过多数媒体报道引用的信息源声称是近期监测到的攻击，于是国内很多使用TeamViewer的用户选择立即卸载。

TeamViewer发布官方声明：

该安全事件被广泛报道后蓝点网也联系TeamViewer团队进行咨询，不过由于周末该公司德国总部并未进行回应。

直到昨天晚间该公司才在社区公布官方声明，在声明中TeamViewer表示火眼安全会议中提到的是历史安全事件。

所以潜在的攻击问题并不会影响现在还在使用TeamViewer的用户，至于具体时间自然指的是 2017~2018 年间。

该公司还联系火眼安全公司对此事件进行澄清，火眼发布的声明也表示TeamViewer近期并未发生潜在安全问题。

火眼首席架构师也发布了声明：

火眼首席安全架构师作为最新发布消息的人也发布澄清声明，在声明中该架构师表示推文指的是此前的安全事件。



在少数情况下恶意软件是通过TeamViewer进行部署的，也就是火眼图片中展示的通过该软件进行多渠道入侵等。

最后火眼首席架构师强调此前推文指的并不是TeamViewer当前的软件或者是服务器等基础设施遭到攻击者入侵。

（文中图片来自互联网）

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