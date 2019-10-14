早报：苹果5G芯片最快3年后 一加公布90Hz实验报告

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

苹果最近砍掉了大批的iPhone 11 Pro Max订单，还是价格问题。

还是太贵！苹果砍掉10%的iPhone 11 Pro Max订单





据业内人士透露，苹果对iPhone 11 Pro Max这款型号的订单进行了调整，整体来说就是在之前的基础上下调了约10%左右，主要原因是价格太贵，用户换新动力不足，而之前追加的iPhone 11系列订单中，并不包含iPhone 11 Pro Max。



近期，vivo又披露了一款vivo新机。

新版vivo Y3渲染图曝光 搭载骁龙439处理器





据Slashleaks网站消息，近日曝光了一款vivo新机的渲染图，这款手机采用高通骁龙439处理器，还有5000mAh容量电池。这款手机采用水滴屏的设计，后置双摄位于左上角，此外还有后置指纹。Slashleaks称，这款手机是vivo Y3的低配版本。

光追技术对于今后的游戏来说是一个必不可少的技术，而英伟达想让老游戏也能支持光追。

英伟达启动游戏重制计划 老游戏也支持光追





据Wccftech的报道，英伟达(NVIDIA)启动了一项新的游戏重制计划，可以将光线追踪效果添加到过去几十年的经典电脑游戏中。根据招聘信息，英伟达正在寻找有经验的制作人加入工作室团队来领导“RTX Remaster”项目。

苹果的5G芯片什么时候到来是许多人关心的话题，近期的一份报告显示，还得等三年。



苹果的5G芯片还很遥远 最快也要2022年







近日，调研机构Fast Company发表的一份报告证实了苹果计划在不到三年的时间内发布自己的5G基带芯片。不过，这是乐观情况下的估计。即便苹果以10亿美元收购了英特尔的调制解调器业务，这个时间表也很激进。

榛果民宿改名了，这和近期美团的各种动作不谋而合。

榛果民宿更名美团民宿 正式进入民宿市场





上周，“美团榛果民宿”正式更名为“美团民宿”。除品牌名称变化外，原组织架构、运营模式和业务方向均保持不变，冯威赫仍将作为业务负责人，向美团点评高级副总裁。据冯威赫介绍，此次改名的主要目的是提升品牌认知，助力业务发展。

90Hz屏幕成为了近期一加新机的主要卖点，一加对于其作用如何也出具了业内首张实验报告。

一加公布首个90Hz实验报告 MPRT提升40%





近日，一加官方正式公布了一份由韩国三星显示研发中心发表的业界首个90Hz实验报告。此次报告的实验对象为一加7 Pro一台（90Hz屏），一加6T一台（60Hz屏），实验结果如下：“OnePlus 7 Pro 90Hz液晶屏采用了三星AMOLED的最新技术，动态图像响应速度（MPRT）比OnePlus 6T（60Hz）高40%。”

谷歌今年的第二场新品发布会来了他们的新旗舰Pixel4也要正式发布。



谷歌官宣Pixel 4新品发布会 10月15日召开





谷歌宣布“Made by Google‘2019”活动将于美国东部时间10月15日上午10点正式举行，根据规格表信息显示，谷歌Pixel 采用5.7英寸FHD+分辨率OLED屏幕，谷歌Pixel 4 XL则采用6.3英寸QHD+分辨率OLED屏幕。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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