早报：疑似iQOO Neo 2机型现身 魅族16T售价曝光

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高性价比神机要出2代了吗？

疑似iQOO Neo 2跑分曝光 骁龙855系列





GeekBench平台上出现了一款型号为vivo V1936A的机型，有分析称这应该就是iQOO Neo 2。从跑分来看，这款机型的单核跑分为3516分以，多核跑分为11262分，搭载一颗高通8核心CPU，应该是骁龙855系列，此外该机还有8GB运存。

iQOO Neo一代的高性价比让人印象深刻，这一次应该还是会走这个路线。

下面来看一条官方辟谣。

华为否认年内会推出鸿蒙系统手机





之前有法国媒体报道称，华为将在下周召开一场新手机发布会，而该手机可能搭载鸿蒙系统。对此，华为否认了这一说法，并表示年内都没有推出鸿蒙系统手机的计划，目前专注于打造HMS生态。

又有商家当“猪队友”了，魅族心里苦啊。





魅族日前确定了新机魅族16T的存在，现在该机的价格似乎提前曝光了。在某电商平台上，魅族16T不知出于什么原因提前上架了，页面上的海报显示出该机的售价为2499元起，这也与早前黄章透露的2000-2500元之间相吻合。

不过该页面属于第三方授权商家，并非魅族官方旗舰店，因此不能完全保证真实性。

红米新机的消息这几天跟机关枪一样，今天也没少。

Redmi 8续航公布 连续17小时视频播放





Redmi红米官方在昨天晚间公布了Redmi 8系列的续航性能，称该手机能够连续播放视频17小时，一口气看完《北京人在纽约》。据悉，Redmi 8系列采用5000mAh电池，支持18W快充，将于10月14日下午正式发布。

除了手机外，耳机最近也有新品问世，一起来看看。





索尼正式发布了无线入耳式重低音耳机WI-XB400，这是索尼首款使用节奏响应控制的颈挂式重低音耳机，采用12mm动圈单元与EXTRA BASS调音技术，续航方面能够播放音频约15小时，售价为399元。

处在风口浪尖上的暴风集团又出事了。

暴风TV无法履行三包责任 电商平台已下架





据报道，有暴风TV顾客在向官方寻求售后时得到官方回应：“因公司遇到资金困难，无法履行三包责任，建议客户自行维修暴风电视。”

据悉，暴风集团受到内外部环境的影响，公司管理人员和技术人员出现持续流失的情况，对公司业务经营的稳定性造成不确定性。目前电商平台上的相关产品也均已处于“暂时缺货”状态。

最后来看一条5G方面的新闻。

华为中标移动首个5G智能电网切片集采





中国移动5G规模组网建设及应用示范工程5G智能电网项目-切片管理服务平台（2）的中标候选人近日进行了公示，华为独家中标全部份额，投标报价为3797047.78元（不含税），含税价为4030767.99元。据悉，这是中移动首次对5G智能电网切片集采。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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