晚报：一加7T国行开启预约 疑似坚果新品真机曝光

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

一加7T系列国行版开启预约 10月15日发布





据一加官方消息，目前国行版一加7T系列手机已经开启预约，将于10月15日发布之后开售，此次将同时一加7T、一加7T Pro和一加7T Pro迈凯伦定制版，三种不同机型。

一加将于10月15日举行发布会，一加7T不仅在性能方面有所升级，还将屏幕升级为此前饱受好评的90Hz刷新率。同时还将后置双摄升级为三摄模组，规格分别为4800万像素主摄+1600万像素超广角+1200万像素长焦镜头，且支持5倍混合光学变焦。

Z点评：现在就等国行价格公布了，希望良心。

疑似坚果新机正面曝光 延续R1水滴屏设计





近期，有消息称坚果手机将于本月底发布一款新机，此前已有完工于曝光过该机的背部渲染图和真机谍照，现在该机的正面谍照也被一位数码博主曝光。

从曝光的图片来看，此次坚果新机将延续去年坚果R1的水滴屏设计，不过下巴部分取消了用户不断吐槽的“天圆地方”设计，采用了与顶部对称的圆角设计，但是下边框的宽度控制的并不理想，整体看起来屏占比并不高。

Z点评：看来还有不少人在关心锤子的后续，是抱着何种心态呢？

卢伟冰确认：Redmi 8系列将搭载18W快充技术





红米手机总经理卢伟冰在微博确认Redmi红米8系列均支持18W的QC3.0快充。卢伟冰表示，Redmi红米8系列本身就拥有5000mAh超大电池，在18W的充电功率的下可实现“充电半小时，再看7.5集电视剧”的能力，同时实现了“有大电池还能充电快”的目标。

Z点评：充电最近成了一场“革命”，所有手机都在谈。

9月国内5G手机出货量达到49.7万部





中国信息通信研究院在今天发布了9月国内手机出货量报告，报告显示，在刚刚过去的9月，国内手机市场出货量达到3623.6万部，同比下降7.1%,环比增长17.4%。其中，5G手机出货量达到了49.7万部。据悉，9月里国内共上市了18款新品5G手机。

Z点评：5G要成为市场的主流还有很长的路要走。

谷歌Pixel 4系列配置详情曝光 骁龙855+双摄





有外媒曝光了谷歌Pixel 4系列的详细配置图，根据图片显示，谷歌Pixel 4正面将采用一块5.7英寸非异型显示屏，屏幕分辨率为1080P；核心搭载高通骁龙855处理器，并配备6GB+64GB存储组合；机身内置2800mAh电池；后置相机采用1200万像素+1600万像素双摄组合，支持4K视频拍摄，前置800万像素单摄支持1080P摄像。

Z点评：谷歌“亲儿子”系列的存在感在逐渐变低，是第三方厂商做得太好了，还是自己过于平庸呢？

Libra日子不好过 Visa和万事达等纷纷退出





Facebook发的Libra加密货币联盟目前正在不断缩小，近日eBay、Stripe、万事达（Mastercard）和Visa等四家公司宣布，将退出Facebook的Libra加密货币项目。早前，作为Libra项目重要参与者的PayPal也已经宣布退出该项目。

Z点评：没有政府背书的数字货币想要去中心化流通，等于是在建设乌托邦。

iPadOS 13.2 Beta 2会导致变砖





在正式发布iOS 13的当日，苹果也正式首次推送了iPadOS系统，现在这个系统已经更新到了iPadOS 13.2 Beta 2版本，却出现了一个致命的问题——变砖。

据报道，苹果在今天推送了iPadOS 13.2 Beta 2版本的更新，不过有用户反映，自己在更新到这个版本后，iPad居然变砖了，只能通过DFU手动恢复。

Z点评：苹果已经停止推送，看来问题还不小。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：晚报：一加7T国行开启预约 疑似坚果新品真机曝光http://news.zol.com.cn/729/7291369.html