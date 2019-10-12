realmeX2 Pro新增UIS防抖算法 录制视频更稳了

中关村在线消息：realme在今天披露了新旗舰realmeX2 Pro的有一个特性，即全新UIS超级防抖算法，为视频录制带来更强的防抖能力。





据官方介绍，realmeX2 Pro拥有一个超高灵敏度陀螺仪在抖动进行水平校正，同时新增了全新的UIS防抖算法支持，这样即使在跑动跳跃状态下手持录制视频能不抖不糊。

realme之前公开了realmeX2 Pro的后置相机参数，采用了四摄方案，规格分别为6400万像素主摄+1300万像素广角镜头+115°防畸变超广角镜头+200万像素人像镜头，其中主摄具有1/1.72英寸大底，长焦镜头支持5倍混合光变和20倍混合变焦功能。

其他方面，realme X2 Pro正面将采用一块6.5英寸的水滴显示屏，分辨率为2400*1080，刷新率为90Hz，核心搭载高通骁龙855 Plus处理器，配备最高12GB的内存规格，全系标配UFS 3.0闪存规格，内置4000mAh双电芯电池，支持最高50W快充规格。

realmeX2 Pro将于10月15日上午正式发布。

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