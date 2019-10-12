阿里宣布饿了么口碑完成融合一周年

中关村在线消息：2018年10月12日，阿里本地生活服务公司成立，由口碑和当时收购不久的饿了么合并而成，就在今天，阿里本地生活服务公司总裁王磊宣布，饿了么和口碑已经全面完成融合。





王磊表示，本地生活团队整合初步成形，未来本地生活将全面支持服务业升级，做新消费的NewBuilder。

以下为王磊致员工信原文：

各位同学：

去年的今天，逍遥子宣布阿里本地生活服务公司的成立，并提出“重新定义城市生活，让生活更美好、更便利”的要求。时光飞逝，这么快就一年了。我们一路同行，披荆斩棘，打了一场场硬仗，饿了么和口碑两支部队，已经融合成为一支能征善战的本地生活军团。

过去一年，我们引领行业从日见式微的流量收割中转型，让数字化升级成为商户新的选择。

过去一年，我们深入更多城市，让众多中小商户得到数字化红利，让他们更好的服务消费者，创造了更多就业。

过去一年，我们与阿里经济体紧密连接，完成了和集团的全面整合，不仅业务高度融合，也实现了蜂鸟即配的品牌升级。

在这里，我要对所有商家伙伴、蓝骑士、物流供应商、城市代理商和合作伙伴说一声：谢谢！感谢大家的选择和坚持，让我们持续践行“让天下没有难做的生意”。我要对所有同学说一声：一起加油！每一份同行的力量都是我们面向未来的担当。

今天，我们站在一个历史性的时间点。整个经济体价值观升级、本地生活团队整合初步成形，我们对未来的方向也越来越清晰。未来，本地生活要全面支持服务业升级，做新消费的NewBuilder。

朝着未来破风前行的每一步，都是我们这群人一起打拼的足迹。今天，我也对大家提出新的要求，作为我们共同的约定：首先让“新六脉”成为大家的共同语言。

本地生活已经长成了一个近2万人的组织，我们能不能用同一种语言沟通，能不能在关键时刻有着同样的坚守和判断，关键就是我们有没有共同的价值观。所以接下来，本地生活的所有同学都要考核价值观。每个季度，管理者都需要和团队同学坐下来，认认真真讨论、对焦、复盘。这样的高频沟通，需要付出很大的成本代价，但我们必须要做。

同时，希望我们的组织持续文化升级。我们要用“新六脉”重新审视、升级业务和组织。要让“客户第一，员工第二，股东第三”成为我们的出发点，要让团队和沟通“因为信任，所以简单”，大家都“此时此刻，非我莫属”。价值观不是墙上的口号，而是像水一样渗透到每个人的言行举止和业务抉择中。阿里巴巴的历史已经无数次地证明了这一点：不是因为我们成功了才要坚持价值观，而是因为坚持价值观才成功。

筚路蓝缕，以启山林。我们这些人，从五湖四海汇聚到一起，心里都揣着一团理想的火苗。面对未来的变化和挑战，不变的是我们对使命、愿景、价值观的共同坚持。

不辜负现在，不畏惧未来。1012是一个出发的数字，让我们一起服务好本地生活行业的新未来。

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