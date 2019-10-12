墨迹天气回应IPO未通过：将加强自我监察

中关村在线消息：在昨天证监会发布的第十八届发审委2019年第142次会议审核结果公告显示，北京墨迹风云科技股份有限公司的首发未通过，对此墨迹天气在今天进行了回应。





黑迹天气表示接受证监会提出的询问并已做相应解答，对已经整改部分将加强自我监察，未完善部分已建立专项组，纳入调整措施。

以下为官方声明原文：

昨日，证监会第十八届发审委2019年第142次会议对墨迹天气上市公布审核结果，黑迹天气接受证监会提出的询问并已做相应解答。对于已经整改部分我们将加强自我监察，未完善部分已建立专项组，纳入调整措施。

墨迹天气成立于2010年，是一家创建和共享以人与环境为核心的气象服务平台。十年来，我们始终在为共建良好的网络环境、提供更优质的气象服务而努力，深耕气象数据、气象咨询和气象服务的挖掘。在此，我们对于政府相关部门、广大用户以及社会各界对我们的监督和指正表示感谢，我们也将加快后续工作进程。

墨迹天气的发展不会因一次失利而止步，我们将持续保持开放、创新的创业精神，不忘初心，为用户、客户、社会提供更好的气象服务。

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