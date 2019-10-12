中关村在线消息：Facebook发的Libra加密货币联盟目前正在不断缩小，近日eBay、Stripe、万事达（Mastercard）和Visa等四家公司宣布，将退出Facebook的Libra加密货币项目。早前，作为Libra项目重要参与者的PayPal也已经宣布退出该项目。



Libra日子不好过 Visa和万事达等纷纷退出

在声明中，这些公司表示，他们尊重并看到了这个项目的潜力，但选择把重点放在其他方面。Stripe公司的一名发言人在一份声明中表示，该公司“支持旨在让世界各地的人们更容易接触到在线商务的项目”。这位发言人表示，Stripe将“在以后的阶段继续与Libra联盟合作”。

Visa的一位发言人表示，公司“将继续评估，我们的最终决定将由一系列因素决定，包括协会能否完全满足所有必要监管预期的能力。Visa对Libra的持续兴趣源于我们的信念，即监管良好的区块链网络可以将安全数字支付的价值扩展到更多的人和地方，尤其是在新兴和发展中市场。”

最初由28家企业支持的Libra加密货币联盟似乎正在缩小，因为监管者仍在质疑它将如何影响主权货币以及该项目的领导人如何才能确保消费者得到保护。负责管理这种加密货币的非营利组织Libra协会周五表示，该协会仍在寻求推进该项目。

（文中图片来自互联网）

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