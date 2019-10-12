早报：华为5G速度刷新纪录 蔚来宣布终身免费换电

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看看华为5G技术给力的又一个证明。

华为瑞士5G商用网络速度刷新纪录





华为与瑞士电信运营商Sunrise近日宣布，在不使用毫米波技术的前提下，双方在瑞士苏黎世的商用5G网络上实现了3.67Gbps的下载速度，刷新商用5G网络下载网速世界纪录。

据悉，Sunrise采用的华为5G商用网络设备符合3GPP的标准规范，并通过了C-Band 100MHz带宽和 MU-MIMO技术，在不增加频谱和站点资源的前提下，可以提升5G网络容量。

蔚来这是下血本了啊，请看这条新闻。

蔚来宣布终身免费换电 每天增加5万元运营成本





蔚来汽车宣布所有现有和新购买蔚来ES8和ES6的首任车主，即日起可享终身免费换电。对于该政策的影响，蔚来副总裁朱江表示，目前免费换电每天会让蔚来增加大概5万元人民币的运营成本。

下面这条新闻也和汽车沾点边儿。

FF回应贾跃亭申请破产：由国内债务小组处理





针对贾跃亭个人申请破产重组的消息，法拉第未来官方回复称，贾跃亭个人债务问题由国内的债务小组来处理，FF这边目前没有太多消息。

据报道，贾跃亭在美国法庭主动申请个人破产重组，文件显示，贾跃亭将把全部资产通过债权人信托的方式，转让给债权人，该信托由债权人委员会和信托受托人控制和管理。

打算双十一疯狂购物的留意一下下面这条新闻。

中通快递宣布“双十一”涨价





中通快递在官方网站发布《中通快递关于旺季高峰应对预案的告客户书》，称为了确保旺季期间快递服务安全、平稳，保持服务质量和客户满意度，应对旺季场地、运输、用工等费用的上涨，中通快递将从2019年11月11日起调整快递费用。

这是条辟谣信息，快来来你有没有上当。





针对网上出现的微信支付分需收费的传言，微信官方发文进行了辟谣，称微信支付分开通并不收费。

据悉，微信支付分是对个人的身份特质、支付行为、守约历史等情况的综合计算分值，目前覆盖包括充电宝免押租借、先乘后付、微信机上付、酒店免押预订、物流快递先寄后付、娱乐设备先玩后付等数十个场景。

百度遇上这样的用户也是相当无奈了。





百度网盘今天发布《关于百度网盘超级会员退款用户权益回收的公告》，公告中百度对今日出现的网盘超级会员“退款用户”投诉一事进行了详细说明。

百度表示，在苹果公司的协助下展开调查后发现，除少数真实账户自主进行退款操作外，大部分用户都是通过找他人代充值等手段为自己的账号充值超级会员，并被代充值服务的提供者操作退款。

最后这条新闻有点尴尬了。

英国护照面部识别系统无法识别深肤色人士





英国内政部计划在全国将面部识别功能运用到护照检测服务上，不过这项服务在测试期间出现了一个有些“危险”的漏洞，它竟无法识别肤色偏深的人士。对此，英国内政部表示已经知晓该问题的存在，并会在之后修复该漏洞。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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