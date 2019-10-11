晚报：贾跃亭或申请个人破产 魅族16T正式官宣

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

贾跃亭或申请个人破产重组 不再持有FF股权





据知情人士向澎湃新闻透露，贾跃亭近期向美国法庭递交了相关文件，主动申请个人破产重组。申请个人破产重组之后，贾跃亭将把全部资产通过债权人信托的方式，转让给债权人，该信托由债权人委员会和信托受托人控制和管理。这也意味着，贾跃亭手中将不会再持有法拉第未来公司的股权。

Z点评：贾跃亭的债还没还完，但他也不得不用上了破产这一招。

Redmi红米8系列官宣 立志成为入门机代表作





今天下午，Redmi红米手机官方微博正式宣布，Redmi红米8系列新机即将正式发布。红米表示，他们将会用红米旗舰机的态度来打造一款入门机代表作。Redmi红米8将采用5000mAh超大电量的续航，并将在外观设计与品质实现全新蜕变。Redmi还提到，这款五星高品质入门机将会在10月14日下午 3 点正式发布。

Z点评：用旗舰机的心态来做入门机，其实现在很多企业都有了这样的动作了。

小米米家冰箱正式发布 推出四款不同产品





今天小米米家在其官方微博上表示，四款米家冰箱正式对外发布。四款米家冰箱主要的区别是在开门数量和容量。小米米家冰箱采用风冷无霜技术，告别手动除冰苦恼；内舱环绕立体出风，长久锁水保鲜；大容量储物设计，冷热生熟不混装，满足不同家庭使用需求， 10月15日早 10 点全系首发优惠尝鲜价，售完即止。



Z点评：覆盖更多的产品线，小米米家正在进一步夯实自己。

知乎上线直播业务 主播筛选采用邀请制





今天，知乎直播功能正式上线，此前知乎曾对该功能进行了一段时间的市场调研和内测。据介绍，利用网络直播功能，用户可以更加直接地分享只是，展开讨论，获得主播的专业解答。知乎称，目前该功能处于试运行阶段，主播的筛选主要采用邀请制，未来将逐步扩大主播的邀请范围。

Z点评：视频之后是直播，或许知乎需要每个都尝试一下。

联通看好5G国内发展前景 明年市场份额逼近三成





近日苏宁易购天猫联合在北京召开5G生态合作战略发布会。在这次会上，中国联通终端与渠道支撑中心副总经理陈丰伟在接受采访时表示，5G技术正在迅猛的发展，预计到明年5G网络市场占有率将会达到26%。

陈丰伟还提到，联通非常看好5G手机在中国的成长，明年将会有1亿台5G手机卖出。至于价格，陈丰伟认为今年年底5G手机的价格就将控制在3000元至3500元之间。而到了明年，这一价格将会得到进一步的控制。

Z点评：从各大运营商的角度来看，5G的前景是非常光明的。

魅族16T正式官宣 为年轻人打造的大屏娱乐旗舰





今日，魅族科技副总裁华海良在微博正式官宣新机——魅族16T， 并表示该机是魅族专门为年轻人打造的全新大屏娱乐旗舰。此外，在华海良晒出的预热海报中还解释了“T”字的含义，海报中显示了“Turbo、Tank、Thin、Talent、Terrific”单词，暗示魅族16T不仅将拥有出色的性能，还会兼顾轻薄、智能等多个方面的特性。



Z点评：魅族的新机将会主要面向年轻人，这无疑给整个手机市场更多的选择。

微信回应10元能改朋友圈定位 正在技术介入





近期网上出现了10元就能改朋友圈定位服务。今天，微信团队的公关人士回应称，他们并不清楚有类似的服务正在被售卖。目前，微信的技术部门已介入调查，这也是他们一直在打击外挂行为。



Z点评：10元钱加上一个虚荣心就交换了隐私，怎么想都不值。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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