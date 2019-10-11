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    荣耀手机荣耀 V30（5G版/全网通）

    荣耀V30 PRO海报曝光 后置四摄+渐变色后壳

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：荣耀手机官方此前曾宣布将于第四季度发布全新的荣耀V系列新品。近日，有网友在微博曝光了一款疑似荣耀V30 PRO机型的宣传海报。

    荣耀V30 PRO海报曝光 后置四摄+渐变色后壳
    网曝荣耀V30 PRO宣传海报

    从图片来看，这款荣耀V30 PRO背部整体将延续今年荣耀经典的渐变式设计，不过整体的色彩更偏向于“梦幻色”，并不是类似荣耀20系列上使用的色彩。同时，后置相机还将会采用类似华为Mate 20的浴霸式四摄设计，闪光灯被放置在相机模组下方。

    荣耀V30 PRO海报曝光 后置四摄+渐变色后壳
    荣耀V30 PRO将采用浴霸式四摄方案

    据此前消息，今年的荣耀V30系列还会搭载麒麟990 5G芯片，基于7nm+ EUV工艺打造。麒麟990芯片采用CPU三档能效架构，最高主频可达2.86GHz；搭载新一代GPU Turbo，性能提升60%；集成NPU双大核+NPU微核架构；Erofs文件读取提升20%。

    疑似荣耀V30真机曝光 双开孔魅眼全面屏
    网曝荣耀V30正面谍照

    麒麟990 5G最大的亮点就是将处理器和5G基带合二为一，即单芯片内实现2G/3G/4G/5G全网通、NSA/SA双模、FDD/TDD全频段、5G+4G双卡双待，内部继承21颗天线，其中14颗天线支持5G连接，支持全球7个5G的频段。

    （本文图片来自网络）

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