中关村在线消息：近日据悉，中国移动相关工作人员表示，在大兴国际机场，近600万平米的区域，将全部实现中国移动5G覆盖。



大兴国际机场近600万平米将全部5G覆盖

记者在大兴国际机场实测，5G下载速率最高超过1000Mbps。

大兴国际机场营业厅有很多亮点，首先更针对旅客需求的业务场景，例如国际漫游包、亲情网、plus会员等。

国际漫游包覆盖170多个国家，出境无需换卡、无需押金、费用低至10元/天；亲情网则可以将亲友移动号码组成亲情网群组，实现群组间成员国内通话全免费。

针对机场人流大，游客赶时间的实际情况，大兴国际机场营业厅现场还设置了“云货架”互动屏，用户既可以进行互动式体验，又可自助办理相关业务套餐，整个过程无需排队等候，操作简单，快捷方便。

大兴国际机场营业厅还提供了一系列“人性化”的服务。比如在航班延误的情况下延长营业时间，协助旅客完成退改签业务；针对残障旅客、轮椅旅客、盲(聋)人旅客，身体缺陷旅客提供定制化服务；为有需要的旅客提供方位指引等。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：大兴国际机场近600万平米将全部5G覆盖http://news.zol.com.cn/728/7289733.html