中关村在线消息：近日据外媒报道，扎克伯格介绍了慈善组织Chan-Zuckerberg Initiative的科学研究，扎克伯格说CZI非常关注技术，他认为对于尖端实验室和生物科技初创公司来说，计算成本太高是一大挑战。



扎克伯格：AWS云服务成本太高

相比与过去，现在给人类DNA排序、获得生物结构数据的确便宜很多，但存储分析这些信息的成本还是太高了。

扎克伯格还认为AWS的使用成本太高，他说：“有一件事我要说说，看看我们的计算成本和我们的AWS账单就清楚了。让我们呼叫杰夫（指亚马逊CEO杰夫·贝佐斯），谈谈这个问题。”

CZI设立了众多项目，涉及细胞生物学、早期癌症相关研究。扎克伯格正在抛售股票，支持CZI的工作。另外，CZI还与生物医学研究机构合作设立CZ-Biohub，LinkedIn联合创始人雷德·霍夫曼及其它捐赠人向CZ-Biohub捐赠资金。

2019年，扎克伯格给自己列出一些“个人挑战”，当中有这样一项：发起一系列讨论，谈论未来技术对社会的影响。

扎克伯格认为，以前在科学研究中有三项成本很高，一是为湿实验室招募员工，二是制造药物，三是临床实验研究，现在计算成本已经成为前三大成本之一。所有大型云提供商都认为向生物科技行业提供服务、为基因项目提供支持是一个赚钱的好机会。

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