中关村在线消息：近日据外媒消息，人在众筹平台Kickstarter上，开启众筹一款形似“Mac Pro”机箱——Dune Pro，不过目前还在Kickstarter的审核中，价格尚未公布。











第三方“Mac Pro”机箱上架众筹 外观相差无几

Dune Pro看起来与新的Mac Pro极为相似，它具有大型不锈钢框架，前后面板上的通风孔，外壳顶部的两个USB-C端口以及用于所有组件的铝制外壳。



唯一不同之处是，这款机箱缺少Mac Pro的旋转手柄，拆卸并不方便。

这款机箱三围为218毫米x450毫米x529毫米，3mm铝合金外壳，不锈钢支架与把手，支持EEB、E-ATX ATX、Micro ATX、Mini ITX规格主板。

在今年6月份，苹果发布了全新的Mac Pro，全新Mac Pro配置进行了升级，性能上更强大了，同时外形设计上回归了更传统的塔式造型，由于性能提高，为了让主机散热更加稳定，苹果在设计上也是进行全盘考虑，比如前、后都使用了蜂窝孔状设计。

（文中图片来自互联网）

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