中关村在线消息：近日据外媒The Verge消息，车载虚拟现实创业公司Holoride是在今年的消费电子展上从奥迪公司中剥离出来的，该公司终于让普通大众在加利福尼亚州洛杉矶以新体验尝试其技术。







Holoride公司向大众开放其车载VR系统欢迎体验

在10月14日至11月9日之间的特定日期，好莱坞 Universal CityWalk的游客可以在新的福特探险者(Ford Explorer)中免费尝试新的《科学怪人的新娘》 VR体验。



在体验中乘客将需要坐在后排，戴上VR头戴式设备，然后花大约5到10分钟在 Universal CityWalk特定区域穿行。

Holoride背后的全部想法是创建动态的后座VR体验，以匹配汽车的运动-使用一辆汽车的传感器和计算机中的数据-并利用导航信息以确保其持续时间与您乘车的时间一样长。

当初创公司在CES上首次提出该概念时，它就将其定位为“在虚拟世界中实现完美的运动同步旅程”，这种运动匹配还可以减少晕车。

但是CES演示由奥迪和迪斯尼合作使用Avengers IP完成，洛杉矶的这种新体验是与环球和福特共同创造的。首席执行官Nils Wollny表示，这有助于证明Holoride如何计划与硬件和内容无关。

“我们要在全球范围尽可能多的车辆中改变乘客体验，因为我们可以让乘客都能够体验到的故事、世界、人物，他们的爱，无论他们乘坐哪个品牌的车辆，” Wollny在接受采访时表示。

此外Universal CityWalk 的体验将发生在公共道路上，而不是像CES演示那样在赛道上进行。这自然意味着不会有太多的高速或动态驾驶。

但是，如果Holoride的想法要成为乘车甚至是私家车体验的一部分，那么它将需要在正常交通中创造引人注目的体验。

Holoride的《科学怪人的新娘》体验将在太平洋时间10月14日-16日、10月21日-23日、10月28日-30日以及11月4日-9日的中午12点-晚上8点之间进行。

（文中图片来自互联网）

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