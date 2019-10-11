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    一加手机一加 7T Pro（全网通）

    一加7T Pro正式发布 小幅升级 欧版售价近六千

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：日前，一加官方在英国伦敦正式发布了一加7T Pro手机，该机作为前代的小幅升级版，在性能、拍照、续航方面均有不同程度的提升。该机在目前欧洲地区仅提供了雾蓝色和8GB+256GB版本，价格为760欧元（约合人民币5952元）。

    一加7T/7T Pro官方渲染图曝光
    一加7T Pro正式发布

    从官方介绍来看，一加7T Pro与之前的一加7 Pro在外观方面并无太多差别，正面依旧保留了6.7英寸2K 90Hz流体屏+升降式前摄的设计，背部依然采用了居中竖置的三摄方案（4800万主摄+1600万超广角+800万长焦），唯一不同的是在相机左侧新增了独立的激光对焦模块，此前曾有传言称这是一颗3D TOF传感器。

    一加7T Pro渲染图再曝光：竖置三摄+弹出前摄
    一加7T Pro相机模组左侧增加激光对焦模块

    配置方面，一加7T Pro此次将核心升级为高通最新的骁龙855 Plus处理器，配备了8GB+256GB存储组合，并标配UFS3.0闪存和LPDDR4x内存规格，机身内置电池升级为4085mAh，同时Warp闪充升级为30W规格。

    据一加官方消息，一加7T Pro国行版将于10月15日在北京工业大学奥林匹克体育馆正式发布， 同时登场的还有一加7T标准版和一加7T Pro迈凯伦版。

    （本文图片来自网络）

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