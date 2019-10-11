早报：一加7T Pro系列发布 华为神秘新机现身

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看今天刚刚发布的新机。



一加7T Pro系列正式发布 迈凯伦版6735元





一加正式发布新机一加7T Pro系列，分为普通版和迈凯伦定制版两个版本。其中，普通版为8GB+256GB的配置，售价760欧元（约合人民币5952元）；迈凯伦定制版为12GB+256GB的配置，售价860欧元（约合人民币6735元）。

一加将于10月15日在国内举行发布会，届时将发布一加7T Pro系列的国行版本，并公布国行版的定价。

来看两条和华为有关的新闻，先是一个新机的暗示。



华为下周发布神秘新机 不属于之前任何系列





据法国媒体报道，华为已经向法国媒体发送邀请函，将于10月17日举行一场新品手机发布会。不过值得玩味的是，华为在邀请信中提及“一种新的智能手机系列即将问世”，可见这会是一个全新系列。

从邀请函的图样设计也能看出，该机在右上角打出了一个明显的白光，不出意外这将会是新机的一大亮点。

再来看看华为在手机音频方面的成绩。

DXOMARK推出手机音频评分系统 华为名列第一





DXOMARK之前曾预告会有一个“大新闻”，且和拍照评分无关，现在答案揭晓了，原来是推出了手机音频评分系统DXOMARK Audio。

目前，首批DXOMARK Audio排名已经放出，前三名分别是华为Mate 20 X、iPhone XS Max以及iPhone 11Pro Max。

下面这条新闻能看出谷歌在安卓授权方面的一些新态度。

2020年起安卓手机必须标识“Powered by Android”





谷歌在最新版本的GMS协议中要求，安卓设备厂商从2020年开始，必须在启动屏幕上标识“Powered by Android”的新品标。据官方文件解释，该要求是为了向全球消费者传递该设备正在运行兼容版本Android OS的信息。

小米辟谣与海尔冰箱合作。

小米：新品从未与海尔冰箱进行任何合作





针对有媒体报道小米和海尔冰箱合作的消息，小米官方发表声明予以否认，称新品并未与海尔冰箱进行任何层面或环节的合作。

小米表示，小米大家电业务进展优异，对新品前景深怀信心，同时对不实报道、误导公众和无底线的恶意炒作行为极度愤慨，并保留依法追究相关媒体和企业法律责任的权利。

下面这条新闻让苹果有些尴尬。

苹果信用卡Apple Card遭盗刷 苹果也无语





Apple Card是苹果竭力推出的信用卡业务，但就在近日，一名美国用户称自己的Apple Card在没丢失的情况下，遭到几百英里外的一起盗刷。对此，苹果尚未能够做出解释，但表示Apple Card同时出现在两个地方的情况非常罕见，将继续调查该事件。

继支付宝之后，微信支付也表态了。

微信支付发声明明确不支持虚拟货币交易





微信支付官方声明称，微信支付不支持虚拟货币交易，也从未开放虚拟货币的类目商户接入。如发现任何把微信支付用于虚拟货币交易的行为，将予以清退处理。

同时，微信支付欢迎用户举报，并将根据相关监管规定坚决配合打击。坚决保护客户合法权益，防控金融违法犯罪，维护金融市场秩序。

最后来看一条游戏方面的新闻。

任天堂发推庆祝Switch欧洲销量突破1千万





在很多人看来，任天堂游戏主机的主要市场就是在北美地区，但现在看来，至少在欧洲任天堂Switch仍然获得了成功。就在不久前，任天堂（欧洲）官方推特发了一条推文，庆祝Switch在欧洲销售超过1000万台。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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