晚报：iPhone SE2渲染图曝光 海南全岛率先接通5G

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

OPPO Reno Ace正式公开 售价3199元起





今天下午，OPPO公司在成都召开新品发布会。在这场发布会上，OPPO公司带来了多款新品，这其中就包括OPPO Reno系列新机OPPO Reno Ace。OPPO Reno Ace10月17日开卖，售价为3199元起。（点击了解）

Z点评：这款主打性能的OPPO新机，价格应该会让很多人心水。

LG V50S ThinQ双屏5G手机发布 售价超8000元





LG近日在韩国本土正式发布了V50S ThinQ机型，该机不仅延续了之前的双屏设计，还升级了5G网络。LG V50S ThinQ依然搭载了高通骁龙855处理器，内置高通骁龙X50 5G调制解调器，配备6GB+128GB存储组合，机身内置4000mAh电池，支持21W快充规格。新机售价为1199美元（约合人民币8500元）。

Z点评：最近双屏的手机，看起来真的不少。





近日，一组iPhone SE2的渲染图在网上曝光。从渲染图可以看出，这款iPhone SE2的外观设计与之前郭明錤的分析基本保持一致，正面依然搭载一块4.7英寸的LCD屏幕，并且在屏幕下方依然保留了实体home键，集成了前几年iPhone搭载的Touch ID，而背部则依然是单颗200万像素的摄像头。

配置方面，iPhone SE2升级为配备A13 Bionic处理器与3GB LPDDR4X内存，性能表现将与目前最新的iPhone 11系列相同。据郭明錤预计该机将在2020年出货量达3000–4000万部，能以较低售价故可满足更多使用者需求并提升iPhone市占率。

Z点评：这款很多人关心的苹果性价比神机，距离我们越来越近了。

海南全岛率先接通5G 累计开通5G基站507个





截至今年9月，海南已累计开通5G基站507个，实现全省所有市县5G网络全覆盖，率先实现了县县通5G。2020年全省将进行大规模部署和应用，涵盖医疗、教育、旅游、文化、电力、港口、机场等多个领域。

Z点评：5G的信号覆盖越来越完善，接下来就是正式商用了。

三星：将投资110亿美元开发下一代显示器产品





近日三星副董事长李在镕宣布了下一代显示器产品的研发计划。最近几年各大厂商在屏幕技术领域竞争激烈，为了提升竞争力，三星正在推进量子点显示器的开发工作。在三星的一份声明中，三星表示将在峨山建立一条量子点显示器生产线，并将于2021年开始投产，初期年产能为3万块大于65英寸的面板。

Z点评：三星近期在显示器领域有着不错的势头，他们也需要进一步提升竞争力。

小米冰箱官宣：彻底告别冰箱结霜 满足各种尺寸环境





今天，米家冰箱正式官宣。小米米家在微博上表示：“同样的瓜果蔬菜，我保存的更久更新鲜；同样的身形体积，我的容量设计更大更科学；同样的质量保证，我的会更加出乎你的意料！”小米家电发布会将在10月11日举行，届时将正式发布米家冰箱。

Z点评：冰箱之后，小米的大家电差不多都出全了。

苹果Apple Card用户遭盗刷 官方介入调查





近日国外网友David分享 其最近Apple Card遭盗刷的经历。David发现在自己Apple Card没有丢失的情况下，在离他几百英里远的另一个州被盗刷了。目前该用户已上报案件。苹果方面并未给出答案，表示Apple Card可能同时出现在两个地方的情况“非常罕见”，官方将继续调查这个问题。Apple Card没有卡号和 CVV 码等信息，按理很难出现盗刷。

Z点评：如果安全问题没解决，Apple Card就无法铺开。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）







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