百度地图发2019国庆假期大数据 出境游人群渗透率超50%

中关村在线消息：百度地图在今日发布了2019年国庆节假期出境游数据，一方面，东南亚依旧是国人最为热衷的旅游目的地，缅甸和菲律宾成今年最大“黑马”，旅游人数涨幅超过60%。另一方面，欧洲旅游也在持续升温，英国、意大利、西班牙、奥地利等国家以越来越强的姿态出现在出境游名单中，涨幅同比均超过40%。而百度地图在出境游人群中的渗透率更突破50%，这意味着每两个国人出境游玩就有一个使用百度地图。

东南亚旅游目的地依旧“唱主角”，欧美长途游逐步升温

十一期间，国人的脚步几乎遍布世界，无数游客在各大经典旅游路线的指引下“相逢于异乡”。据百度地图大数据显示，东南亚等周边国家短途游依然是国人出境首选。其中，缅甸和菲律宾是今年最大“黑马”，旅游人数涨幅均超过60%，日本和韩国同比分别上涨54.3%和49.2%。同时欧美旅游也在持续升温。英国、意大利、西班牙、奥地利等国家涨幅同比均超过40%。

在十大出境游最受欢迎国家中，泰国、韩国、日本分别位于前三位，美国位于第四位。除此之外，越南、新加坡、马拉西亚、澳大利亚、英国和意大利等国家依次上榜。在城市方面，泰国曼谷、韩国首尔、日本东京、日本大阪、马来西亚吉隆坡、越南芽庄、澳大利亚悉尼、英国伦敦、印度尼西亚巴厘岛、法国巴黎等地成为十大出境游最受欢迎城市，亚洲城市达到7个，占比较高。



国庆假期境外最受欢迎地点排名

在景点方面，东京东京塔、曼谷大皇宫、东京浅草寺、新加坡环球影城、东京迪士尼、新加坡鱼尾狮公园、首尔首尔塔、巴黎埃菲尔铁塔、伦敦大英博物馆、罗马古罗马斗兽场最受欢迎。相近的文化习俗、较低的语言门槛与完善的旅游服务，吸引了大批中国游客选择前往东南亚享受“黄金周”，但与此同时，过去游客相对较少的小众目的地，也以越来越强的姿态出现在长线出境游名单中。

出境游人群渗透率超50% 百度地图境外出行服务广受欢迎

随着经济快速发展，更多国人看世界和感知异国文化的愿望不断得到释放，进一步刺激着旅游配套产品“提质升级”。百度地图在出境游服务方面，便是典型地从“单纯提供信息”向“提供服务”探索。作为唯一提供全球服务的中国出行品牌，百度地图现已覆盖全球，境外POI覆盖率达98%。



百度地图境外服务

目前，百度地图已逐渐完善了旅行前攻略“种草”，旅行中全球地点一搜即得、中文语音讲解、全球导航、全球公交地铁、境外生活服务等各项服务。今年9月，百度地图还与携程境外打车达成战略合作，后者已覆盖全球56个国家的886个城市。这意味着绝大多数出境游客都能在百度地图中一键打车，大大提高了出行便利性。



百度地图境外服务

百度地图在用大数据呈现假期出行特点，刻画国民出行百态的同时，也在用逐步完善的境外服务助力国民出行。国庆假期中，百度地图公布其出境游人群渗透率超50%，每两个出境游的国人就有一个使用百度地图。“中国人走到哪里，百度地图用到哪里”已逐步成为现实。

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