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    支付宝发布公告 禁用虚拟币进行交易

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：10月10日消息，今天下午支付宝安全中心官方微博发布消息，再次重申了他们对于虚拟货币场外交易的态度。支付宝安全中心表示，他们禁止使用虚拟货币进行相关的交易。

    支付宝发布公告 禁用虚拟币进行交易
    支付宝发布公告 禁用虚拟币进行交易

    支付宝安全中心在微博上表示：“重申下我们对虚拟货币场外交易的态度：禁止将支付宝用于虚拟币交易，若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制账户收款功能，甚至永久限制收款等处理措施。 ”

    此前举行的2019阿里巴巴投资者大会上，蚂蚁金服表示，在过去6个月，支付宝全球用户数依然保持20%的高速增长，截至2019年6月，支付宝及其本地钱包合作伙伴已经服务超12亿的全球用户。

    蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋表示，移动支付和数字金融、全球化、智能科技三大发展支柱下，支付宝不仅实现了用户的高速增长，与用户的关系也逐步深化。截至2019年6月底，中国每10个支付宝用户就有8个使用了蚂蚁金服至少三种服务，4个使用五种服务，包括支付、财富管理、小微信贷、保险和信用服务。

    （本文图片来自互联网）



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