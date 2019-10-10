苹果应用商店下架香港“暴徒好帮手”App

中关村在线消息：据人民日报最新报道，此前苹果在香港地区App Store上架的“HKmap.live”App目前已经下架，苹果官方还正式对此事做出了回应。



HKmap.live已被苹果官方下架

据了解，这款名为"HKmap.live"的App正是一个名为"HKmap.live全港抗争即时地图"网站的手机端版本，该应用中能即时显示香港警察所在街头区域，在近日被"乱港暴徒"广泛使用，以躲避警察逮捕，甚至一度登上了香港地区App排行的榜首。



HKmap.live中可即时显示香港警察位置

苹果下架该应用之后的声明中表示：“我们了解到 HKmap.live 的使用已危害到执法人员和香港居民。香港许多相关用户与我们联系后，我们立即开始调查该APP。该App 显示警察的位置，我们已与香港网络安全及科技罪案调查科进行了核实，该应用程序被用于定位和伏击警察，威胁到了公共安全，并且犯罪分子已经使用它来在他们知道没有警察执法的地方来伤害居民。此 App 违反了我们的准则和当地法律，我们已将其从 App Store 中删除。”



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