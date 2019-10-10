OPPO K5正式发布 首发价1799元起售

中关村在线消息：今天下午，OPPO在成都召开了一场新品发布会。会上除了发布了新款旗舰Reno Ace之外，同时还推出了一款高性价比的中端机型——OPPO K5，该机搭载了骁龙730G处理器+后置6400万四摄，首发价为1799元起。



OPPO K5正式发布

据介绍，OPPO K5正面采用了一块6.4英寸水滴屏，屏幕分辨率为2340×1080，居中的前置相机为3200万像素。背部采用了3D折叠光影机身，在机身左上角竖置排列了四摄模组，规格分别为6400万主摄+800万广角+200万微距+200万人像镜头。



OPPO K5搭载了6400万像素四摄组合

核心配置方面，OPPO K5还搭载了高通骁龙730G处理器，提供6GB和8GB两种内存规格可选，采用了UFS 2.1闪存规格，内置4000mAh电池。同时，还配备了全功能的NFC技术，可实现便捷的支付、公交刷卡等操作。

此外，该机还有一大亮点就是首发搭载了30W的VOOC 4.0闪充技术，同时适配器集成充电IC方案，全程监控电流变化。半小时即可充电至67%，相比VOOC 3.0快了12%。在电量只有2%的时候，用K5边玩边充30分钟，可以充电至47%。

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