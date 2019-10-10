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    谷歌Waymo迎来里程碑 纯无人车即将上路

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：10月10日消息，近日谷歌母公司Alphabet旗下的自动驾驶汽车企业Waymo发给客户的邮件中表示，他们的纯无人驾驶汽车即将正式上路。这也意味着，谷歌Waymo自动驾驶汽车的商用化将会实现。

    谷歌Waymo迎来里程碑 纯无人车即将上路
    谷歌Waymo迎来里程碑 纯无人车即将上路

    Waymo在7月份获得了美国加州自动驾驶客车服务试点的许可。载客服务上线之后深受当地群众追捧，上线首月就完成了4678次载客服务，运送了6299名乘客。

    Waymo此次的的试点计划平均每天完成156次服务，行驶总里程超过了9.6万公里。这份数据说明了人们对无人驾驶汽车拥有极大的兴趣，不过目前这项载客服务是免费的，现在还很难确定无人驾驶载客汽车的正式商用效果。

    另外，Waymo近日还对自动驾驶车辆进行了恶劣天气条件下的测试，在密歇根州进行了冰雪路面测试，还在佛罗里达州进行了大雨天气的测试。Waymo称雨水可以在汽车的传感器中产生噪音，且当道路变湿时，人们表现和行驶的方式开始变得不同，这是自动驾驶车辆需要学会处理的困难。

    （本文图片来自互联网）



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