中关村在线消息：10月10日消息，今天NEX智慧旗舰官方微博正式对外公布，vivo NEX3将会推出三体联名款限定手机。这款三体定制版手机中赠送了三体联名定制礼品，包括三体联名手机壳和三体联名笔记本。



vivo NEX3推出三体联名款 包含特别礼品

vivo NEX 3 5G正面采用无界瀑布屏设计，屏占比高达99.6%。瀑布屏左右两侧的弯折角度接近90度。背面则是星环影像系统的三颗摄像头，采用三角形布局，包含广角拍摄、长焦拍摄和超级微距拍摄，能够覆盖更多摄影的场景。此外，vivo NEX 3 5G采用Unibody一体成型技术，取消了音量、电源等实体按键，辅以触控按键，使用时会有振动反馈。

vivo NEX 3 5G采用了特殊定制了一款6.89英寸，左右两侧弯折角度接近90度、拥有99.6%超高屏占比的柔性屏。支持100% P3、sRGB、HDR10标准，显示亮度最高局部800nits、最低1.9nits，还通过了德国莱茵护眼认证，减少蓝光危害。

vivo NEX 3 5G搭载高通骁龙855 Plus旗舰平台，全系标配UFS 3.0，在Turbo Write和HPB的技术加持下，闪存芯片的顺序读取速度将达到1400MB/s，顺序写入速度提升110%。

摄像方面，vivo NEX 3 5G采用前置1600万像素升降摄像头，后置采用6400万AI三摄，系统方面，vivo NEX 3 5G将预装Funtouch OS 9.1，其他方面，vivo NEX 3 5G将支持全功能NFC、曲屏氛围灯效等。



vivo NEX 3 5G为了解决信号，续航，散热三大问题，采用5G专用6天线设计，侧边分布式天线系统和“天线金扣”三项技术，并重金投入打造专属OTA实验室，保证稳定的5G信号质量。同时内置零感均热板，可在同等高功耗情况下，让NEX 3主芯片结温降低高达10度以上，解决5G高功耗带来的散热挑战。

至于续航方面，vivo NEX 3 5G还搭载4500mAh超大容量电池，并支持44W超快闪充和C-DRX省电技术。

vivo NEX 3 5G版的价格为：8GB+256GB 5698元、12GB+256GB 6198元。另有NEX 3 4G版，8GB+128GB 4998元。

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