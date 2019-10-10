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    OPPO Reno Ace搭载骁龙855 Plus 电池容量4000mAh

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：10月10日消息，今天下午，OPPO公司在成都正式发布了OPPO Reno系列新机OPPO Reno Ace。这款新机主打快充和高性能，总结起来就是一个字——快！

    OPPO Reno Ace搭载骁龙855 Plus 电池容量4000mAh
    OPPO Reno Ace搭载骁龙855 Plus 电池容量4000mAh

    在核心配置方面，OPPO Reno Ace搭载了骁龙855 Plus处理器，配备最高12GB+256GB大内存及 LPDDR4x+UFS 3.0 高速存储组合，连续读写、随机读写速度更快。值得一提的是，OPPO Reno Ace支持全新的65W超级闪充。

    在玩游戏的方面，OPPO Reno Ace也得到了多处提升。这款新机搭载了冰炭核冷散热技术，新机上采用了多层石墨散热片、VC均热冷凝铜板、全新复合碳纤维，拥有TOUCHBOOST 2.0全新技术。OPPO Reno Ace还搭载了立体声双扬声器，支持杜比全景声，并且针对荒野行动支持杜比5.1声道虚拟环绕音效。

    价格方面，OPPO Reno Ace的8GB+128GB版本售价3199元，8GB+256GB版本售价3399元，12GB+256GB版本售价3799元，并将于10月17日开始销售。与此同时，OPPO还将推出高达定制版OPPO Reno Ace，售价为3599元。

    （本文图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/728/7288412.html report 856 中关村在线消息：10月10日消息，今天下午，OPPO公司在成都正式发布了OPPO Reno系列新机OPPO Reno Ace。这款新机主打快充和高性能，总结起来就是一个字——快！OPPO Reno Ace搭载骁龙855 Plus 电池容量4000mAh在核心配置方面，OPPO Reno Ace搭载了骁龙855 Plus处理器，配...
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