中关村在线消息：10月10日消息，今天上午，Redmi红米手机官方微博正式宣布，他们将会在明天正式发布Redmi新品。这也意味着，红米Redmi 8系列新品明天将正式发布。



红米Redmi 8系列官宣 明天将正式发布

Redmi红米手机官方微博表示：“2013年7月 红米1 问世，它成为了无数用户的第一部智能入门机。6年来，Redmi 数字系列产品，坚持大众产品品质化，一直不断地提升入门机品质新标准。全球亿万用户喜爱的Redmi 数字系列，即将发布全新产品，你期待吗？明天见。”

上个月的时候，Redmi 8A正式在印度市场发布，提供2/3GB+32GB两种存储版本，售价均未超过700元人民币。

核心方面，Redmi 8A搭载了高通骁龙439处理器，并配备2GB+16GB、4GB+64GB两种存储组合。该机最大的亮点就是其机身内置了5000mAh超大容量电池，并支持18W快速充电，同时还采用了Type C充电接口。

价格方面，Redmi 8A 2GB+32GB版售价为6499印度卢比（约合人民币650元），3GB+32GB版售价6999印度卢比（约合人民币700元），共提供午夜黑、海洋蓝和夕阳红三种配色。值得注意的是，此前该机就已通过国内工信部认证，将会于近期亮相国内市场。

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